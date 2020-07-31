Экономика
BFM.ruПутин одобрил налоговый маневр в IT-отрасли с 2021 года
Президент подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Новые правила начнут действовать со следующего года, пишут «Известия». Газета выделяет несколько главных нововведений.
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Авто
В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander
Российская газета 10:12
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Хоккей
КХЛ извинилась за сбой с появлением даты смерти в профилях хоккеистов
Ранее в пятницу на сайте КХЛ была замечена техническая ошибка, из-за которой в профилях некоторых хоккеистов появилась дата их смерти - 1 января 2001 года.
РИА Новости 12:20
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес
Юлия Барановская после развода забрала у Аршавина его кубки и награды
«Все на полке у Ю.Г. (инициалы бывшей жены Аршавина — Барановской Юлии Геннадьевны – прим. ред)», - ответил он.
NewInform 12:20
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Футбол
Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Сергей Юран покидает пост главного тренер "Химок", сообщил РИА Новости гендиректор подмосковного футбольного клуба Александр Зайцев.
РИА Новости 13:04
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Наука
Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин
Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин. К такому выводу пришли ученые из университета Британской Колумбии (Канада).
OAnews 06:19
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Общество
Куйвашев разрешил работать торговым центрам с 1 августа
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил торговым центрам начать работу с 1 августа.
Все новости (Нижний Тагил) 08:56
Интернет
Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров
Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
Шоу-бизнес
Уже почти год Ким Кардашян и Канье Уэст живут раздельно
Рэпер живет в Вайоминге еще с 2019 года. Но после этих встреч Ким снова уезжает. Слухи о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста ходят уже давно.
Телепрограмма 11:56
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Шоу-бизнес
Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
Происшествия
Задержанный депутат от «Единой России» пытался сбежать с деньгами
Задержанный депутат петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Роман Коваль пытался сбежать от силовиков с четырьмя сумками с вещами и деньгами.
МР7.ру 12:23
Армия и оружие
В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией
Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости 13:24
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Футбол
Семь игроков «Чертаново» перешли в клуб «Крылья Советов»
К команде Игоря Осинькина присоединились 7 человек, ранее выступавшие за московский клуб "Чертаново".
СОВА 08:31