Президент подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Новые правила начнут действовать со следующего года, пишут «Известия». Газета выделяет несколько главных нововведений.

Путин одобрил налоговый маневр в IT-отрасли с 2021 года

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