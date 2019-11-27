Экономика
Lenta.ruПутин одобрил новую мегатрассу в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Федеральный бюджет потратит 10 млрд рублей на новую платную трассу в Санкт-Петербурге
Ведомостивчера в 16:07
Развязка ЗСД с Витебским проспектом может быть построена к концу 2023 года
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 10:53
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Футбол
«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone
Отмечается, что несмотря на появление компактной модели, iPhone с 6,1-дюймовым экраном в линейке останется.
Общество
Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками
Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.
Политика
Контрактникам хотят доплачивать за службу в Крыму
«Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — говорится в проекте постановления.
Политика
Путин приехал на заседание ОДКБ в Киргизии
Президент России Владимир Путин приехал на заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Шоу-бизнес
Сергей Шойгу принял участие в судьбе внучки Александры Назаровой
Фото: Актриса души не чаяла в маленькой внучке Напомним, 79-летняя актриса скончалась около трех месяцев назад из-за проблем с легкими.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Футбол
На Евро-2020 могут ввести временные замены
По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Авто
АвтоВАЗ начал производство обновленной Lada 4x4
25 ноября в 12:00 по московскому времени началось серийное производство обновленной Lada 4x4.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Авто
В Renault подготовили специальный Duster для папы римского
Компания Renault выпустила специальную модификацию кроссовера Dacia Duster, созданную для папы римского Франциска.
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Хоккей
Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
Политика
Опрос: рейтинг Зеленского упал до 52%
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения.
Авто
Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Общество
В Совфеде оценили законопроект о выходном 31 декабря
Законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, необходимо рассмотреть, выслушать мнение разных сторон, такое предложение разумно, заявил RNS председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Здоровье
Четвёртый случай заболевания чумой за месяц зафиксирован в Китае
В середине ноября власти страны подтвердили, что в КНР выявлены случаи заболевания лёгочной чумой у троих жителей Внутренней Монголии.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.