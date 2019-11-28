Общество
Lenta.ruПутин одобрил новую мегатрассу в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Федеральный бюджет потратит 10 млрд рублей на новую платную трассу в Санкт-Петербурге
Ведомостивчера в 16:07
Развязка ЗСД с Витебским проспектом может быть построена к концу 2024 года
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 10:53
Андрей Костин: ВТБ готов привлечь 80 миллиардов рублей на строительство ВСД
Петербургский дневниквчера в 07:23
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Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Общество
31 декабря предложили сделать выходным днем
31 декабря может стать выходным днем.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Здоровье
В России начнется подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Автоспорт
Россиянин Шварцман перешел в «Формулу-2», где стал напарником Шумахера
Итальянская команда Prema Racing в четверг объявила о том, что российский пилот Роберт Шварцман будет выступать за этот коллектив в «Формуле-2» в сезоне-2020.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Футбол
Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло «Мальме» в матче Лиги Европы
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве уступили шведскому "Мальме" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Политика
Россия и Украина провели переговоры по газу
Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Кино
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Политика
Президент Чехии высказался об установке памятника генералу Власову
Чехии не стоит забывать о том, что лидер русских коллаборационистов генерал Андрей Власов и его сторонники были предателями родины.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Происшествия
В Москве два суда эвакуировали из-за угрозы минирования
Находящиеся в одном здании Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о "минировании", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
За неделю 23 летательных аппарата провели разведку вдоль границ РФ
В течение недели воздушную разведку вдоль границ России провели 23 иностранных летательных аппарата.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждать закон об особом статусе Донбасса
"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса", - сказала министр, отметив, что, в частности, затрагивались вопросы имплементации "формулы Штайнмайера" в данный закон.
Здоровье
Придется ли водителям с 2020-го переплачивать за получение прав
Новый приказ Минздрава предписывал каждому водителю - не важно, получает ли он права впервые или меняет документ, - сдать кровь на так называемый СDТ-маркер, выявляющий остатки алкоголя в организме, и мочу на наличие наркотиков.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Общество
Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни
Политика
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.
Экономика
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Авто
АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Наука
Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне
Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Происшествия
Число погибших при беспорядках в Ираке возросло до 25 человек
До 25 человек возросло число погибших в результате беспорядков в иракском городе Эн-Насирия, который является административным центром провинции Ди-Кар в Ираке.