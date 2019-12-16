Общество

Газета.RuГазета.RuПутин одобрил отмену «банковского роуминга»

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Страна Советов on-line08:56

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Телеканал 360°07:37

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

РИА Новости07:39

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Известия08:01

Владимир Путин отменил «банковский роуминг»

Говорит Москва07:59

Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС07:40

ЦБ поддержал закон об отмене «банковского роуминга»

Ридус13 декабря в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Футбол

Что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»

RT на русском 09:22
Общество

Путин ввел новый налог в регионах страны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 07:01
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
РБК вчера в 17:00
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru 07:33
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
Фигурное катание

Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой

Чемпионат 09:20
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Коммерсантъ 07:09
Общество

Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца

Кардиолог и главный врач больницы Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца.
Век 07:03
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Политика

Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова своего коллеги по правительству, министра внутренних дел Марта Хельме, о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
РБК 07:50
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском 02:50
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
REGNUM 07:43
Общество

Российская учительница на уроке отрезала волосы восьмикласснику

Lenta.ru вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа

Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа Пользователи Интернета раскритиковали знаменитость.
Экспресс газета вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Политика

Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Lenta.ru 07:41
Экономика

Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАСС 07:49
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Хоккей

КХЛ. Филиппи вернется в «Металлург»

В нынешнем чемпионате Чехии Филиппи провел 24 матча и набрал 19 (8+11) очков.
Bookmaker-ratings.ru 08:58
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru вчера в 06:54
Авто

Названа дата старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России

Новый большой кроссовер Hyundai Palisade появится на российском рынке во втором полугодии 2020 года.
Автоновости дня 04:17
Общество

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
URA.Ru 13 декабря в 22:56
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Газета.Ru 08:27
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Музыка

Из эфира «России 1» пропало слово «протесты» в песне «Би-2»

Говорит Москва вчера в 06:19
Музыка

Джон Фрушанте вернулся в Red Hot Chili Peppers

Москва 24 07:46
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
REGNUM 05:32
Политика

Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
RT на русском 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное