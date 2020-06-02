Экономика
СоцИнформБюроПутин и Мишустин начнут спасать экономику после голосования
На план устойчивого развития потратят 5 трлн бюджетных рублей. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с президентом Владимиром Путиным план восстановления национальной экономики. Мишустин заявил, что реализация плана обойдется в сумму около 5 трлн руб. на два года.
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Восстановление экономики России во II половине 2020 и в 2021 году будет скромным
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