На план устойчивого развития потратят 5 трлн бюджетных рублей. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с президентом Владимиром Путиным план восстановления национальной экономики. Мишустин заявил, что реализация плана обойдется в сумму около 5 трлн руб. на два года.

Путин и Мишустин начнут спасать экономику после голосования

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