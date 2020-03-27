Экономика

ВедомостиВедомостиПутин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири – 2»

Оценить возможность строительства экспортной трубы на запад Китая транзитом через Монголию Путин поручил «Газпрому» в сентябре прошлого года. «Объемы поставки [по такому газопроводу] могут составить до 50 млрд кубометров газа в год», – сообщил Миллер.
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
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Песков назвал цель нерабочей недели

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Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Власти ДНР ограничили выезд в Россию из-за коронавируса

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Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
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Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.
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Суд арестовал экс-главу МИД Украины

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Общество

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В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
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Экономика

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"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
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В Перми из-за сообщения о минировании экстренно приземлился самолет

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Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

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