с чего всё началось

Оценить возможность строительства экспортной трубы на запад Китая транзитом через Монголию Путин поручил «Газпрому» в сентябре прошлого года. «Объемы поставки [по такому газопроводу] могут составить до 50 млрд кубометров газа в год», – сообщил Миллер.

Общество Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.

Здоровье Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.

Общество У Льва Лещенко диагностировали коронавирус Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Общество Власти ДНР ограничили выезд в Россию из-за коронавируса Выезд в Россию из Донецкой Народной Республики временно ограничил из-за угрозы распространения корнавируса глава ДНР Денис Пушилин 27 марта, сообщает Донецкое агенство новостей.

Политика Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса «Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.

Общество «Почта России» закроет свои отделения на три дня Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.

Происшествия Суд арестовал экс-главу МИД Украины Киев, 27 марта 2020, 16:12 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева сегодня, 27 марта, принял решение арестовать бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Общество Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом Солист музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.

Экономика Экономисты ожидают рецессию российской экономики Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Энергетика Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25 Россия сможет выдерживать цену на нефть в $25 в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании), заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.

Здоровье Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян воздержаться от поездок на дачу в период пандемии.