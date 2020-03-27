Экономика
ВедомостиПутин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири – 2»
Оценить возможность строительства экспортной трубы на запад Китая транзитом через Монголию Путин поручил «Газпрому» в сентябре прошлого года. «Объемы поставки [по такому газопроводу] могут составить до 50 млрд кубометров газа в год», – сообщил Миллер.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.Известия07:27
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Общество
Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты
В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.
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В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
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СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты
На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
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Песков назвал цель нерабочей недели
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Транспорт
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Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Власти ДНР ограничили выезд в Россию из-за коронавируса
Выезд в Россию из Донецкой Народной Республики временно ограничил из-за угрозы распространения корнавируса глава ДНР Денис Пушилин 27 марта, сообщает Донецкое агенство новостей.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Общество
Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом
Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Общество
«Почта России» закроет свои отделения на три дня
Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
Общество
ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.
Космос
Установлено предназначение загадочных обсерваторий майя
Происшествия
Суд арестовал экс-главу МИД Украины
Киев, 27 марта 2020, 16:12 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева сегодня, 27 марта, принял решение арестовать бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
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Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом
Солист музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Экономика
Экономисты ожидают рецессию российской экономики
Экономисты считают, что из-за пандемии коронавируса и падения цены на нефть, Россию ожидает рецессия и падение ВВП от 0,8% до 3%, ситуацию усугубляет неделя простоя, которая оценивается в 1,5% ВВП страны, или 1,6 трлн рублей.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию
Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
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Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Энергетика
Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
Россия сможет выдерживать цену на нефть в $25 в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании), заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.
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Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян воздержаться от поездок на дачу в период пандемии.
Политика
Французы возмутились критикой российской помощи Италии
Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
Происшествия
В Перми из-за сообщения о минировании экстренно приземлился самолет
В Перми экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Пермь, из-за сообщения о минировании.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Общество
На улицы Нью-Йорка вывезли холодильники-морги для жертв коронавируса
На улицах Нью-Йорка появились передвижные морги — грузовики-холодильники на случай потенциального всплеска смертей из-за коронавируса и нехватке стационарных моргов, сообщает CNN.