Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год, увеличивающие доходы фонда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звезда15:21

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс15:49

Бюджетная откачка денег одобрена на фоне кризиса в социальной сфере

Независимая газетавчера в 10:04

Президент одобрил бюджет РФ на три года

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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости14:59

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Гарант07:53

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС15:44
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
Политика

Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Аргументы недели вчера в 06:08
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Экономика

Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики

Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Forbes 02:34
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане

В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 15 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Lenta.ru 21:58
Экономика

Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее

На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).
Lenta.ru 21:30
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Здоровье

Язва на губе жительницы английской деревни оказалась раком полости рта

Язва на внутренней части верхней губы жительницы английской деревни Шиллингстон, графство Дорсет, оказалась раковой опухолью полости рта.
iReactor 22:13
Космос

Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью

Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Life.ru 08:30
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Происшествия

Расформирована воинская часть, в которой солдат расстрелял сослуживцев

Воинскую часть № 54110, в которой срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали.
Ридус 11:32
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия 07:21
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело 20:50
Экономика

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru 12:40
Происшествия

В сети появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

В сети появилось видео с места обрушения автомобильного моста на окраине Оренбурга.
Профиль 12:34
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат

За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат.
Piter.tv 02:53
Кино

Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Аргументы и Факты 06:10
Общество

Вексельбергу досталась половина схемы теплоснабжения Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга по итогам публичных слушаний отправила на утверждение в Минэнерго РФ проект актуализации схемы теплоснабжения города до 2030 года.
Накануне.Ru 12:30
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости 17:40
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости 09:49
Футбол

Корейский вратарь сам выбросил аут. Лучше бы он это не делал

Спорт-Экспресс вчера в 09:55
Происшествия

На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория

RT на русском 20:55
Авто

Стал известен средний возраст легковых автомобилей в России

Средний возраст всех зарегистрированных легковушек в России составляет 13,4 года. У иномарок данный показатель немного ниже – 11,2 года.
Bash.News 30 ноября в 04:12
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

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Единоборства

Порье назвал самого опасного соперника для Хабиба Нурмагомедова

Лезги газет 08:09
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Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА

Вести.Ru 14:02
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