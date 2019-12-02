Экономика
РИА НовостиПутин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год, увеличивающие доходы фонда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
Политика
Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Аргументы недели вчера в 06:08
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Forbes 02:34
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане
В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 15 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Lenta.ru 21:58
Экономика
Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее
На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).
Lenta.ru 21:30
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Здоровье
Язва на губе жительницы английской деревни оказалась раком полости рта
Язва на внутренней части верхней губы жительницы английской деревни Шиллингстон, графство Дорсет, оказалась раковой опухолью полости рта.
iReactor 22:13
Космос
Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью
Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Life.ru 08:30
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Происшествия
Расформирована воинская часть, в которой солдат расстрелял сослуживцев
Воинскую часть № 54110, в которой срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали.
Ридус 11:32
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия 07:21
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело 20:50
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru 12:40
Происшествия
В сети появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
В сети появилось видео с места обрушения автомобильного моста на окраине Оренбурга.
Профиль 12:34
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат
За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат.
Piter.tv 02:53
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Аргументы и Факты 06:10
Общество
Вексельбергу досталась половина схемы теплоснабжения Екатеринбурга
Администрация Екатеринбурга по итогам публичных слушаний отправила на утверждение в Минэнерго РФ проект актуализации схемы теплоснабжения города до 2030 года.
Накануне.Ru 12:30
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости 17:40
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости 09:49
Футбол
Корейский вратарь сам выбросил аут. Лучше бы он это не делал
Спорт-Экспресс вчера в 09:55
Авто
Стал известен средний возраст легковых автомобилей в России
Средний возраст всех зарегистрированных легковушек в России составляет 13,4 года. У иномарок данный показатель немного ниже – 11,2 года.
Bash.News 30 ноября в 04:12
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
RuNews24.ru вчера в 12:06
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Вести.Ru 14:02