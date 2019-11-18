Предусмотрен капитальный грант 54 млрд руб. и участие частного инвестора. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта.

Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске

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