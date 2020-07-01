Политика
RT на русскомПутин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеосаммита.
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с чего всё началось
В сообщении говорится, что Россия, Турция и Иран осуждают решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создаёт угрозу региональным миру и безопасности.News.ru08:58
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Политика
Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Политика
Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием
Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России.
Российская газета 02:07
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК).
Ведомости 04:20
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
В Минтрансе РФ опровергли информацию о том, что с 15 июля якобы вновь будут осуществляться авиарейсы из РФ в Турцию.
Кавказ Пост вчера в 06:59
Политика
Помпео заявил о необходимости диалога с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.
Известия 11:12
Общество
Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве
Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве и Центральной России.
RT на русском 13:07
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»
Руководство «Зенита» рассматривает возможность покупки 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, играющего на правах аренды за «Крылья Советов», сообщили в «Спорт-Экспрессе».
Спорт день за днем 13:04
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна 08:07
Гаджеты
AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews вчера в 17:04
Общество
Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Политика
Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»
Обратили внимание в Белом доме и на то, что лидеру США Дональду Трампу не сообщали о «сговоре РФ с талибами», вопреки публикациям.
Журналистская правда вчера в 08:11
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
Live24 03:57
Общество
Военнослужащим и силовикам с октября на 3% повысят оклады
Постановление уже опубликовано. Правительство РФ повысит оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 3% с октября 2020 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:24
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Политика
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09