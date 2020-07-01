с чего всё началось

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеосаммита.

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Политика Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации. 21

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 57

Политика Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России. 175

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 706

Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации. 9

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 7

Политика Помпео заявил о необходимости диалога с Россией Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп. 60

Общество Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве и Центральной России.

Футбол «Зенит» интересуется полузащитником «Спартака» Руководство «Зенита» рассматривает возможность покупки 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, играющего на правах аренды за «Крылья Советов», сообщили в «Спорт-Экспрессе».

Шоу-бизнес Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.

Экономика Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.

Гаджеты AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10 Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10. 3

Политика Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами» Обратили внимание в Белом доме и на то, что лидеру США Дональду Трампу не сообщали о «сговоре РФ с талибами», вопреки публикациям.

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году. 691