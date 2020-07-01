Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеосаммита.
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с чего всё началось
В сообщении говорится
, что Россия, Турция и Иран осуждают решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создаёт угрозу региональным миру и безопасности.
News.ru08:58

Подробнее о событии

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

RT на русском10:24

Эрдоган: действия Турции, России и Ирана в Сирии станут главным фактором для республики

ТАСС08:26

Россия, Турция и Ирана провели саммит по урегулированию ситуации в Сирии

Газета.Ru12:26

Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление

Вести.Ru08:48

Россия, Иран и Турция отвергли попытки создать новые реалии «на земле» в Сирии

Взгляд.ру08:35

Президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по Сирии

РБК09:41

Россия, Турция и Иран считают атаки Израиля в Сирии дестабилизирующими

РИА Новости09:24
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Авто

Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы

SpeedMe 08:05
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Политика

Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Футбол

«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу

Интерфакс-Спорт 12:23
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
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Политика

Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием

Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России.
Российская газета 02:07
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК).
Ведомости 04:20
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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Армия и оружие

В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
7
Политика

Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля

В Минтрансе РФ опровергли информацию о том, что с 15 июля якобы вновь будут осуществляться авиарейсы из РФ в Турцию.
Кавказ Пост вчера в 06:59
1,3K
Политика

Помпео заявил о необходимости диалога с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.
Известия 11:12
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Космос

Запуск марсохода «Персеверанс» вновь отложили

N+1 12:25
Общество

Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве и Центральной России.
RT на русском 13:07
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»

Руководство «Зенита» рассматривает возможность покупки 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, играющего на правах аренды за «Крылья Советов», сообщили в «Спорт-Экспрессе».
Спорт день за днем 13:04
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Экономика

Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров

Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна 08:07
Гаджеты

AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10

Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews вчера в 17:04
3
Общество

Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски

Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
1
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
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Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
11
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
6K
Политика

Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»

Обратили внимание в Белом доме и на то, что лидеру США Дональду Трампу не сообщали о «сговоре РФ с талибами», вопреки публикациям.
Журналистская правда вчера в 08:11
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
Live24 03:57
691
Общество

Военнослужащим и силовикам с октября на 3% повысят оклады

Постановление уже опубликовано. Правительство РФ повысит оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 3% с октября 2020 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:24
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Энергетика

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
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Политика

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
32
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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