Экономика
РБКПутин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".Коммерсантъ17:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Политика
Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП с семью погибшими в Забайкалье был пьян
ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы, произошло 14 ноября, около семи часов утра (около 01:00 мск), на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей.
Армия и оружие
Мощная ГЭС в Сирии перешла под контроль властей
Вторая по мощности гидроэлектростанция "Тишрин" перешла под контроль Дамаска. ГЭС была построена на Евфрате около 20 лет назад.
Авто
Новый Suzuki Jimny: все его изменения
Совершенно новый Jimny на деле оказывается совершенно старым: маленький квадратный кузов, посаженный на раму с двумя неразрезными мостами, причем передний подключается жестко.
Политика
Депутат бундестага назвал США «могильщиками» НАТО
По словам депутата, НАТО "по своей структуре и самосознанию всегда направлена против России", при этом альянс, по его мнению, не способен внести такой же вклад в стабильность в Евразии, как "настоящее сближение между Западной Европой, США и Россией".
Экономика
Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат
Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Наука
Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно
Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
Происшествия
В МЧС рассказали, когда Приморье покинет снежный циклон
Экономика
Граждане потратились на врачей и капремонт
Увеличение доли жилищных услуг, вероятно, полностью объясняется введением платежа за капремонт — их доля росла параллельно с запуском соответствующих фондов и постепенным ростом платежной дисциплины.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма
Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Автоспорт
Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при Бразилии
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при в Бразилии и стал четвертым, сообщает официальный сайт "Формулы-1".
Здоровье
Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям
Михаил Каабак — единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов.
Политика
США поддержали «мирные протесты» в Иране
В пятницу в Иране вступило в силу распоряжение правительства по повышению цен на бензин в два раза: теперь литр топлива стоит 12 рублей 70 копеек.
Шоу-бизнес
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
Эксперты рассказали автовладельцам, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине.
Авто
АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
После многочисленных жалоб покупателей на 1,8-литровый двигатель отечественная компания решила провести ресурсные испытания, в ходе которых в 2016 году на Lada XRAY, а через 2 года и на Lada Vesta SW Cross, была официально признана проблема.
Общество
Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
Армия и оружие