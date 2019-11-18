Общество
РБКПутин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".Коммерсантъвчера в 17:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия
В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину
Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Авто
Ателье ABT доработало универсал Audi S4
Специалисты тюнинг-ателье ABT разработали особенную версию универсала Audi S4.
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
Список желаний на Рождество американской девочки удивил соцсети
До Рождества осталось больше месяца, но длинный список вещей маленькой девочки из американского Лос-Анджелеса к этому праздничному дню оставил в шоке пользователей Сети.
Технологии
Автомобильный Shazam: состояние двигателя машины определят по звуку
При помощи мобильного приложения пользователю предложат записать звук работающего двигателя, после чего данные направятся в систему для анализа.
Авто
Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada
Согласно исследованию Google Россия и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada.
Общество
В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии.
Армия и оружие
Сирийские войска вернули контроль над второй по мощности ГЭС в стране
Сирийская ГЭС Тишрин перешла под контроль правительственных сил.
Происшествия
В Новосибирске начались обыски в местном отделении РАН
По данным издания, в зданиях отделения РАН в новосибирском Академгородке проходят обыски.
Авто
В Китае выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
В Китае выпустили ещё одну дешевую копию Range Rover Sport - новинка получила название Hunkt Canticie.
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Политика
Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием
Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Здоровье
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Происшествия
В Махачкале произошла массовая драка из-за девушки
Десятки молодых людей приняли участие в массовом побоище в столице Дагестана Махачкале.
Политика
Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии
Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Экономика
Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Происшествия
Сообщение о минировании аквапарка «Мореон» в Москве оказалось ложным
Ранее аналогичные сообщения о минировании поступили в две московские школы, телецентр "Останкино" и в Российский исследовательский медуниверситет им. Пирогова.
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Происшествия