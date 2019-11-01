Экономика

РБКРБКПутин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Коммерсантъ17:47

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Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

Коммерсантъ17:47

«Ъ»: Проект Ленского моста в Якутии получил поддержку Владимира Путина

Якутия 2419:35

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

РБК21:45

Ситуация созрела до реализации: Путин о строительстве автомоста в Якутии

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СМИ: Путин одобрил строительство моста через Лену возле Якутска

РИА Новости22:41

«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Ведомости20:36

СМИ: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

RT на русском22:42
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В России предложили сократить время продажи алкоголя

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«Торпедо» проиграло в ФНЛ второй матч подряд

Московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду в Футбольной национальной лиге.
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Рейсы в несколько городов и поселений задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды, накрывшей дальневосточные регионы.
ТАСС 22:14
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США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

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Газета.Ru 14:30
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Мощная ГЭС в Сирии перешла под контроль властей

Вторая по мощности гидроэлектростанция "Тишрин" перешла под контроль Дамаска. ГЭС была построена на Евфрате около 20 лет назад.
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WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси является лидером по количеству совершенных попыток обводок среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.
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Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей

Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
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Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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