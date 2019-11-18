Общество

РБКРБКПутин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Коммерсантъ17:47

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СМИ: Путин одобрил строительство моста через Лену

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«Ъ»: Проект Ленского моста в Якутии получил поддержку Владимира Путина

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Путин одобрил проект строительства моста через Лену

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«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

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Lenta.ru21:49

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