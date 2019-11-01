Экономика

РБКРБКПутин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Коммерсантъ17:47

Подробнее о событии

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

Коммерсантъ17:47

«Ъ»: Проект Ленского моста в Якутии получил поддержку Владимира Путина

Якутия 2419:35

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

РБК21:45

СМИ: Путин одобрил строительство моста через Лену

РИА Новости22:41

Ситуация созрела до реализации: Путин о строительстве автомоста в Якутии

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«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Ведомости20:36

Путин одобрил новый мегапроект на 83 миллиарда рублей

Lenta.ru21:49
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Adidas: РФС утвердил форму сборной России

В компании Adidas заявили, что производство новой формы сборной России было запущено только после того, как всё окончательно было согласовано и утверждено заказчиком.
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Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD

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Китайские СМИ рассказали о слабых местах России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
РИА Новости 20:45
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК 16:00
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Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru 15:00
Политика

Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети

Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
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Общество

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Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир года, в финале в 3-х сетах переиграв австрийца Доминика Тима - все решил нервный тайбрейк.
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СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака

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The Japan Times назвало Украину брошенной США страной

У издания The Japan Times складывается впечатление, что США бросили Украину перед ключевыми переговорами с Россией.
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В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
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Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось

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В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
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США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

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СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

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