Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо, которое глава Якутии Айсен Николаев послал российскому лидеру.
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с чего всё началось

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Коммерсантъвчера в 17:47

Подробнее о событии

СМИ сообщили об одобрении Путиным строительства моста через Лену

Известиявчера в 23:13

Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске

Коммерсантъ00:41

Путин одобрил новый мегапроект на 83 миллиарда рублей

Lenta.ruвчера в 21:49

СМИ: Путин одобрил строительство моста через Лену

РИА Новостивчера в 22:41

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

РБКвчера в 21:45

«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Ведомостивчера в 20:36

«Ъ»: Проект Ленского моста в Якутии получил поддержку Владимира Путина

Якутия 24вчера в 19:35
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Общество

Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
iReactor вчера в 22:18
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
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Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

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Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
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Общество

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РИА Новости вчера в 04:25
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Политика

В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество

В 2025 году Россия поставит Индии С-400

Московский Комсомолец 01:14
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Общество

В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии.
Коммерсантъ вчера в 20:50
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В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
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Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
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Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке

Известия вчера в 22:10
Общество

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Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.
СургутИнтерНовости 01:09
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Российский ударный беспилотник «Орион» разбился под Рязанью

Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" потерпел крушение в Рязанской области в ходе испытательного полета.
Военное обозрение 16 ноября в 10:24
Происшествия

В центре Екатеринбурга неизвестный устроил поножовщину

По данной информации, жуткое преступление было совершено по адресу Куйбышева, 21. Там неизвестный человек ударил молодого мужчину ножом.
Evo-rus.com вчера в 23:07
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Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

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Общество

В Японии заверили в безопасности слива радиоактивной воды в океан

Сообщается, что в месте сброса воды радиоактивное излучение составит 0,62 микрозиверта в океане и 1,3 микрозиверта в атмосфере, в то время, как человек в обычных условиях получает в год 2100 микрозивертов.
REGNUM 01:44
Авто

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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

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Спорт

Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября

18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
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Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 15 ноября в 11:57
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В Калифорнии девять человек пострадали при стрельбе

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