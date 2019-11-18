Общество
Газета.Ru«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо, которое глава Якутии Айсен Николаев послал российскому лидеру.
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Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Происшествия
В уфимской больнице из бабушки высыпались сотни тысяч рублей
В городскую больницу №8 в Уфе доставили бабушку, из которой высыпались сотни денежных купюр - всего медработники насчитали почти триста тысяч рублей.
Политика
Тимошенко через суд намерена остановить принятие закона о рынке земли
Глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко представила план, призванный остановить принятие закона о рынке земли.
Футбол
Платини назвал VAR «красивой хренью»
По словам Платини, VAR не решает проблемы, а только откладывает их.
Культура
Разрушивший тысячи пар комик впервые выступит в России
Известный стендап-комик Дэниел Слосс (Daniel Sloss) впервые выступит в России.
Общество
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Общество
Высокую смертность на российских дорогах связали с их протяженностью
Ранее Тодт заявил, что главными причинами высокой смертности на российских дорогах являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостаточно активное преследование нарушителей.
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер гонораров за выступления
Певица Лолита Милявская в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что за каждое появление на сцене зарабатывает не менее 40 тысяч евро.
Общество
Нашедших сатанизм у Крида экспертов лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, проводивших исследование творчества певца Егора Крида.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Хоккей
Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Культура
Андрей Кончаловский: «Виден закат европейской цивилизации»
Кончаловский рассказал о работе над фильмом, о противлении материала его огранке и о том, что ждёт современную цивилизацию в ближайшем будущем.
Происшествия
Предполагаемый убийца главы центра «Э» Ингушетии арестован заочно
Картоеву следственным органом заочно уже предъявлено обвинение по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - за незаконный оборот оружия.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Футбол
Стадион «Волгоград Арена» передали региону
Политика
Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Происшествия
Во Владивостоке установили личности стрелявших у ЗАГСа молодоженов
Полицейские установили личности молодоженов, устроивших стрельбу у Первомайского ЗАГСа во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Музыка
Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Общество
Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Происшествия
Участник митинга в Москве Новиков признал вину в избиении полицейского
Участник несанкционированной акции, которая состоялась 27 июля в центре Москвы, Павел Новиков признал вину в суде в нанесении ударов полицейскому-кинологу.