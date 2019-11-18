Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо, которое глава Якутии Айсен Николаев послал российскому лидеру.
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с чего всё началось

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
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Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена

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СМИ сообщили об одобрении Путиным строительства моста через Лену

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