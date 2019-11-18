Общество

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо, которое глава Якутии Айсен Николаев послал российскому лидеру.
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