Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо, которое глава Якутии Айсен Николаев послал российскому лидеру.

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Политика Россия передала Украине три арестованных в Керченском проливе корабля МИД РФ сообщил, что Россия передала Киеву три корабля ВМФ Украины, которые были арестованы после нарушения границы нашей страны в ноябре прошлого года.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

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Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Происшествия В Мытищах водитель зарезал пешехода На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.