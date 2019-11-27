Экономика

Piter.tvPiter.tvПутин одобрил строительство ВСД в Петербурге

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге. Об этом сообщила газета "Ведомости". Первый участок (Витебская развязка) обойдётся в 30 миллиардов рублей.
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Развязку ЗСД с Витебским проспектом могут построить к концу 2023 года

БН.ру07:30

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Развязка ЗСД с Витебским проспектом может быть построена к концу 2024 года

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 10:53
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На Украине оценили ущерб возвращенным Россией судам

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Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
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