Экономика
Piter.tvПутин одобрил строительство ВСД в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге. Об этом сообщила газета "Ведомости". Первый участок (Витебская развязка) обойдётся в 30 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Федеральный бюджет потратит 10 млрд рублей на новую платную трассу в Санкт-Петербурге
Ведомостивчера в 16:07
Развязка ЗСД с Витебским проспектом может быть построена к концу 2024 года
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 10:53
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Автоспорт
Шварцман станет напарником Шумахера
Чемпион "Формулы 3" 2019 года Роберт Шварцман переходит в "Формулу 2". В 2020 году российский пилот продолжит выступать за команду PREMA Racing, а его напарником будет Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона "Формулы 1" Михаэля Шумахера.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
В ближайшие выходные на дорогах и тротуарах Москвы появится "ледяной панцирь".
Гаджеты
Смартфон Moto G8 Plus вышел в России по специальной цене
Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Футбол
Рейтинг ФИФА: сборная России опустилась на 38 место
Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге национальных команд от ФИФА опустилась на одну позицию и теперь занимает 38 место.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Политика
Макрон назвал свои слова о «смерти мозга» НАТО полезными для альянса
Президент Франции Эммануэль Макрон считает свое высказывание о «смерти мозга» НАТО полезным для альянса.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5500 поступят в продажу 12 декабря
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Происшествия
В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования
Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Шоу-бизнес
Варум призналась, что устала от брака с Агутиным
Варум и Агутин живут, работают и отдыхают вместе. Певица призналась, что из-за этого накапливается раздражительность.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Армия и оружие
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Армия и оружие
Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР «неопознанного снаряда»
Общество
Минфин Украины передал акции Приватбанка правительству
Акции Приватбанка перешли из Минфина Украины в правительство, следует из данных, опубликованных на сайте Нацбанка (.pdf).
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Армия и оружие
Армия США рассчитывает получить солдат-киборгов к 2050 году
Армия США считает, что к 2050 году может быть доступен целый ряд технологий, которые эффективно превратят среднего солдата в кибернетически усиленного супервоина.
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Политика
На Украине оценили ущерб возвращенным Россией судам
Украинская сторона оценивает сумму убытков, нанесенных Россией кораблям, задержанным в Керченском проливе в ноябре прошлого года, в 55,5 млн грн. ($2,3 млн), заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Политика
СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
Здоровье
В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак
В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
Киберспорт
Фанат CS:GO помог забанить 14 тысяч читеров, используя самодельный ИИ
Поклонник CS:GO 2Eggs создал искусственный интеллект HestiaNet, который помог Valve заблокировать более 14 тыс. читеров.