Экономика

Piter.tvPiter.tvПутин одобрил строительство ВСД в Петербурге

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге. Об этом сообщила газета "Ведомости". Первый участок (Витебская развязка) обойдётся в 30 миллиардов рублей.
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Путин одобрил строительство ВСД в Петербурге

Piter.tvвчера в 04:32

Развязку ЗСД с Витебским проспектом могут достроить к концу 2023 года

АБНвчера в 04:30

Развязка ЗСД с Витебским проспектом может быть построена к концу 2024 года

Коммерсантъ Санкт-Петербург27 ноября в 10:53

Путин одобрил новую мегатрассу в Петербурге

Lenta.ruвчера в 03:24

Федеральный бюджет потратит 10 млрд рублей на новую платную трассу в Санкт-Петербурге

Ведомости27 ноября в 16:07

Москва выделит 10 млрд рублей на строительство первого отрезка Восточного скоростного диаметра

NSP.ruвчера в 04:16

Андрей Костин: ВТБ готов привлечь 80 миллиардов рублей на строительство ВСД

Петербургский дневник27 ноября в 07:23
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Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Футбол

Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Напомним, «Ливерпуль» под руководством Клоппа в выиграл Лигу чемпионов-2018/19, при Гвардиоле «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии.
Sport24.ru вчера в 20:44
Общество

Завершено строительство моста в Китай через Амур

Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
Российская газета 00:19
Культура

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Политика

В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ

Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
REGNUM 00:40
Политика

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
РИА Новости вчера в 17:03
Политика

Захарова сравнила переворот в Боливии с украинским Майданом

Александр Рюмин / ТАСС Политическая ситуация в Боливии, которая привела к отставке 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает Майдан 2004 года на Украине.
РЕН ТВ вчера в 19:50
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 00:43
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Политика

В Госдуме предложили снизить долю иностранного капитала в клиниках

В Госдуме готовится законопроект об ограничении доли иностранных граждан в уставном капитале медицинских организаций России.
Газета.Ru 00:56
Футбол

Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА

Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
ГЛАС.RU вчера в 23:21
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге

В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:31
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru вчера в 10:10
Авто

Кроссовер Audi E-Tron получил увеличенный запас хода

В Германии модель стартует по цене 80 900 евро и предлагается вместе с меньшим E-Tron 50 Quattro стоимостью от 71 350 евро, который имеет запас хода 336 км. Audi смогла увеличить дальность хода своего кроссовера за счет разработки нового колесного тормозного механизма, который снижает остаточный тормозной момент.
Тарантас Ньюс вчера в 04:29
Общество

В России предложили продлить до полуночи продажу отечественного вина

Позднее в новый законопроект было предложено внести поправки, разрешающие рекламу отечественного вина.
Коммерсантъ 00:13
Политика

Экс-премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101-го года, передаёт японское общественное телевидение.
Радио Маяк 00:46
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Армия и оружие

Сирийские военные сбили турецкий беспилотник

Сирийская армия сбила беспилотник турецких ВВС. Дрон упал возле селения Хаму на севере провинции Хасеке.
Российская газета вчера в 18:20
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
REGNUM вчера в 13:45
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ вчера в 04:52
Общество

Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:09
Гаджеты

Владельцев 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы

Xiaomi Mi 9 Pro 5G с треском провалил тест, который выиграл Honor V30 Pro На этой неделе компания Honor представила смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro, которые имеют двухрежимную поддержку сетей пятого поколения (NSA и SA).
iXBT.com 00:24
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК 27 ноября в 23:00
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