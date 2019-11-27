Экономика
Piter.tvПутин одобрил строительство ВСД в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге. Об этом сообщила газета "Ведомости". Первый участок (Витебская развязка) обойдётся в 30 миллиардов рублей.
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Развязка ЗСД с Витебским проспектом может быть построена к концу 2024 года
Коммерсантъ Санкт-Петербург27 ноября в 10:53
Федеральный бюджет потратит 10 млрд рублей на новую платную трассу в Санкт-Петербурге
Ведомости27 ноября в 16:07
Андрей Костин: ВТБ готов привлечь 80 миллиардов рублей на строительство ВСД
Петербургский дневник27 ноября в 07:23
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Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Футбол
Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии
Напомним, «Ливерпуль» под руководством Клоппа в выиграл Лигу чемпионов-2018/19, при Гвардиоле «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии.
Общество
Завершено строительство моста в Китай через Амур
Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
Культура
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Политика
В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ
Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
Политика
На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
Политика
Захарова сравнила переворот в Боливии с украинским Майданом
Александр Рюмин / ТАСС Политическая ситуация в Боливии, которая привела к отставке 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает Майдан 2004 года на Украине.
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», сообщает пресс-служба регулятора.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Политика
В Госдуме предложили снизить долю иностранного капитала в клиниках
В Госдуме готовится законопроект об ограничении доли иностранных граждан в уставном капитале медицинских организаций России.
Футбол
Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА
Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге
В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
Авто
Кроссовер Audi E-Tron получил увеличенный запас хода
В Германии модель стартует по цене 80 900 евро и предлагается вместе с меньшим E-Tron 50 Quattro стоимостью от 71 350 евро, который имеет запас хода 336 км. Audi смогла увеличить дальность хода своего кроссовера за счет разработки нового колесного тормозного механизма, который снижает остаточный тормозной момент.
Общество
В России предложили продлить до полуночи продажу отечественного вина
Позднее в новый законопроект было предложено внести поправки, разрешающие рекламу отечественного вина.
Политика
Экс-премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101-го года, передаёт японское общественное телевидение.
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник
Сирийская армия сбила беспилотник турецких ВВС. Дрон упал возле селения Хаму на севере провинции Хасеке.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Происшествия
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Общество
Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту
В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
Гаджеты
Владельцев 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы
Xiaomi Mi 9 Pro 5G с треском провалил тест, который выиграл Honor V30 Pro На этой неделе компания Honor представила смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro, которые имеют двухрежимную поддержку сетей пятого поколения (NSA и SA).
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой
Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.