Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Петербурге. Об этом сообщила газета "Ведомости". Первый участок (Витебская развязка) обойдётся в 30 миллиардов рублей.

Политика Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Общество Завершено строительство моста в Китай через Амур Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.

Политика В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.

Политика Захарова сравнила переворот в Боливии с украинским Майданом Александр Рюмин / ТАСС Политическая ситуация в Боливии, которая привела к отставке 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает Майдан 2004 года на Украине.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка» Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», сообщает пресс-служба регулятора.

Авто Кроссовер Audi E-Tron получил увеличенный запас хода В Германии модель стартует по цене 80 900 евро и предлагается вместе с меньшим E-Tron 50 Quattro стоимостью от 71 350 евро, который имеет запас хода 336 км. Audi смогла увеличить дальность хода своего кроссовера за счет разработки нового колесного тормозного механизма, который снижает остаточный тормозной момент.

Происшествия Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.

Гаджеты Владельцев 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы Xiaomi Mi 9 Pro 5G с треском провалил тест, который выиграл Honor V30 Pro На этой неделе компания Honor представила смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro, которые имеют двухрежимную поддержку сетей пятого поколения (NSA и SA).

Происшествия Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.