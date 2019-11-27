Экономика

Online47.ruOnline47.ruВ Петербурге одобрили строительство ВСД

Правительство дало "добро" на создание Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Проект данной скоростной трассы ранее был включен в список потенциально приоритетных федеральных проектов, которые требуют подтверждения финансирования.
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с чего всё началось

ВСД поставили в лист ожидания

Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.
Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39

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Путин одобрил строительство ВСД в Петербурге

Piter.tv04:32

ВТБ заявил о готовности помочь деньгами с платной дорогой через Петербург. Банк может найти инвесторов на половину от стоимости ВСД

Фонтанка.Рувчера в 07:27

Москва одобрила строительство ВСД в Петербурге

Gazeta.SPbвчера в 03:09

Правительство России одобрило проект строительства ВСД

АБНвчера в 03:45

Москва одобрила строительство ВСД, осталось найти 182 млрд

Мойка78вчера в 03:23

Правительство России одобрило проект строительства ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 03:21

Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57
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Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после выписки из больницы

Подросток умер спустя неделю после выписки из больницы в городе Приозерске Ленинградской области.
ТАСС 04:28
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле готова к началу боевого дежурства

Третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать гиперзвуковые аппараты летящие на скорости 20 Махов и самолеты-невидимки, подготовлен к боевому дежурству на Новой Земле.
ТАСС 06:08
Политика

На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
RT на русском 05:59
Авто

Кабмин утвердил повышение утильсбора на автомобили в 2020 году

Российское правительство одобрило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году, сообщает «Коммерсантъ».
Давыдов.Индекс 25 ноября в 08:51
Культура

Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу

Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 02:50
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Космос

Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей

OAnews вчера в 02:47
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока-2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда 06:38
Авто

«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили во время «Черной пятницы»

Ранее эксперты предупредили о подводных камнях «Черной пятницы».
Вечерний курьер 05:10
Происшествия

Замглавы администрации Назрани подозревается в превышении полномочий

Заместитель главы администрации города Назрани подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Аргументы и Факты 06:40
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям в 2,3 млн долларов

Власти Украины предварительно оценили ущерб возвращенным Россией кораблям в минимум 2,3 миллиона долларов, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:21
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

В порт Петербурга прибыло судно с урановыми отходами из Германии

Сухогруз «Михаил Дудин» с отходами обогащения урана прибыл в порт Санкт-Петербурга. Об этом стало известно по данным портала Marinetraffic.
ФедералПресс вчера в 06:43
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:57
Политика

МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ведомости 06:23
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Общество

Суд обязал Глушакова выплатить экс-супруге еще 32 млн рублей

"Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы, таким образом увеличив сумму компенсации до 42 млн рублей", - поделилась адвокат Глушаковой Алиса Образцова.
Газета.Ru 05:36
Общество

Суд Москвы взыскал с Зураба Церетели 29 млн рублей

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с художника и скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки по иску столичного департамента городского имущества, передает в четверг, 28 ноября, «РИА Новости».
Известия 06:22
Политика

В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском 06:38
Кино

В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»

Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
КП - Тверь 04:04
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:00
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Что происходит 06:35
Общество

Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Телеканал 360° вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой

После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Комсомольская правда 04:10
Кино

Нового Супермена в фильме может сыграть темнокожий актер

Одного из самых прославленных супергероев, Супермена, в новой перезагрузке может сыграть темнокожий актер.
UfacityNews.ru 06:26
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
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