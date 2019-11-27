Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.

с чего всё началось

Правительство дало "добро" на создание Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Проект данной скоростной трассы ранее был включен в список потенциально приоритетных федеральных проектов, которые требуют подтверждения финансирования.

Культура Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".

Происшествия Замглавы администрации Назрани подозревается в превышении полномочий Заместитель главы администрации города Назрани подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Политика МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».

Общество Суд Москвы взыскал с Зураба Церетели 29 млн рублей Арбитражный суд Москвы решил взыскать с художника и скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки по иску столичного департамента городского имущества, передает в четверг, 28 ноября, «РИА Новости».

Политика В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 декабря Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.