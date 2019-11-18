Общество

RT на русскомRT на русском«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на осведомлённые источники.
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Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
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RT на русском 12:07
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В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

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«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
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Московский ЦСКА уступил череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:00
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Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
РБК 12:26
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Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
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СК возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного ребенка в ванной на северо-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено после гибели младенца в ванной на северо-западе столицы.
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В Мытищах водитель зарезал пешехода

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Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

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Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
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«Авангард» обыграл «Салават» в третий раз в этом сезоне

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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
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В Киеве возврат кораблей Украине объяснили решением Морского трибунала

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил мнение, что Москва передала Киеву малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в качестве выполнения майского решения Международного морского трибунала.
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
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Столичная прокуратура не стала проверять информацию о недвижимости заместителя мэра на 6,5 миллиардов рублей

Столичная прокуратура не стала проверять информацию о недвижимости заместителя мэра на 6,5 миллиардов рублей.
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Сообщается, что эта временная мера связана с проведением организационно-учебных мероприятий.
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Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

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Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
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«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva

Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
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