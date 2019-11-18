Общество
РИА Новости«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита
"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Происшествия
Главу УВД на московском метро отправили в отставку
Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
Единоборства
Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Игры
Создатель Diablo II рассказал, почему Blizzard будет сложно сделать ремастер игры
Политика
МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям
Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
Авто
Названы марки-лидеры по выручке в России
Выручка составила 227 миллиардов рублей (плюс 10,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года).
Происшествия
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Технологии
Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5
В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Политика
В МИД не ждут освобождения Украиной судна «Норд»
Россия не считает, что после возвращения трех военных кораблей Украина отдаст российское судно "Норд".
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
Политика
Песков подтвердил дату саммита «нормандской четверки»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату встречи глав государств в «нормандском формате», она состоится 9 декабря.
Общество
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Гаджеты
Xiaomi готовит электронную книгу Mi Reader
В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.
Политика
США продлили разрешение на сотрудничество компаний с Huawei
США продлили лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую нацбезопасность Соединенных Штатов, об этом заявило министерство торговли страны.
Кино
Отсчет пошел: Том Харди анонсировал начало съемок «Венома 2»
Келли Марсел оформила сценарий сиквела вместе с Томом Харди.