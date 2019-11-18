Общество

РИА НовостиРИА Новости«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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