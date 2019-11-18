Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПутин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

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Общество

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
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Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
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Украинская сторона не собирается отказываться от продолжения дела, которое рассматривается международным трибуналом ООН по иску Украины из-за того, что Россия в ноябре прошлого года задержала ее моряков и корабли.
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В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
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Общество

Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

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РБК 09:23
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Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
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Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Акции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры

Изменения предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат одному из основателей, Аркадию Воложу, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов, который будет создан в ближайшее время.
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Пригожин объяснил причину возвращения Ротару в Россию

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Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Вести.Ru 10:05
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Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений

Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
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Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
RT на русском 08:46
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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

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Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
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ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило два дела против поставщиков гречки — ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания "Ангстрем Трейдинг"», сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:55
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В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
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«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

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Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
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Специалисты «Российских железных дорог» (РЖД) проведут «технологическое расследование» сообщения о взломе информационно-развлекательной системы (ИРС) высокоскоростного поезда «Сапсан», сообщили РБК в пресс-службе компании.
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В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
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