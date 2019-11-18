9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".

с чего всё началось

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что президент Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лену в Якутии.

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