Общество

ВедомостиВедомостиГлава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что президент Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лену в Якутии.
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с чего всё началось

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Коммерсантъвчера в 17:47

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«Осуохай радости». Якутяне приветствуют утверждение проекта строительства Ленского моста

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Глава Якутии подтвердил план строительства отложенного из-за Крыма моста

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СМИ сообщили об одобрении Путиным строительства моста через Лену

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Глава Якутии подтвердил одобрение Путиным строительства моста через Лену

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Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена

КП - Якутия01:56

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости06:09
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Общество

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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
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Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
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Шесть самых «жутких» планет в нашей Галактике

Ниже представлен список из шести самых «жутких», по мнению NASA, миров в нашей Галактике.
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В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
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В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни

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