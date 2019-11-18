Общество
ВедомостиГлава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену
Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что президент Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лену в Якутии.
Читать в источнике
Оценить298
с чего всё началось
9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".Коммерсантъвчера в 17:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Автоспорт
Пилоты «Феррари» Феттель и Леклер столкнулись на Гран-при Бразилии Ф-1
Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Политика
Порошенко хотят лишить неприкосновенности
Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Здоровье
Названы 6 продуктов, вызывающие хроническое воспаление в организме
Медиками определены и названы шесть популярных продуктов, вызывающие в организме человека хронические воспаления.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Происшествия
Мать убитой в Крыму пятилетней девочки оскорбили на похоронах
В селе Кропоткино в Крыму прошли похороны пятилетней девочки, которую убил отчим, сообщают СМИ.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Авто
Названа дата начала выпуска нового внедорожника Lada 4х4
14 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.
Политика
МИД России призвал готовиться к новым санкциям
После выхода Великобритании из Евросоюза санкции в отношении российского бизнеса могут быть усилены.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Общество
Роскомнадзор заставит сайты сообщить о своих посетителях
Проект предусматривает обязанность сайтов сообщать о количестве своих посетителей. Об этом рассказал «Коммерсантъ».
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Экономика
Суточный объем торгов на бирже BitMEX достиг годового минимума
Объем торгов первой криптовалютой на бирже Bitmex опустился до годового минимума, согласно твиту пользователя CL.
Космос
Шесть самых «жутких» планет в нашей Галактике
Ниже представлен список из шести самых «жутких», по мнению NASA, миров в нашей Галактике.
Политика
Пушков: Совет Польши Киеву по возвращению Крыма лишен смысла
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы министерства иностранных дел Польши и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о шагах, которые Украине надо предпринять для возвращения Крыма и Донбасса.
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Авто
УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Футбол
На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Общество
В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни
В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.