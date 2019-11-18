Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПутин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать635
с чего всё началось

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Коммерсантъвчера в 17:47

Подробнее о событии

Айсен Николаев: Ленскому мосту — быть!

Якутия Daily04:31

Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске

Коммерсантъ00:41

«Ленскому мосту — быть!»: глава Якутии поблагодарил президента за поддержку

Якутия 2404:22

СМИ сообщили об одобрении Путиным строительства моста через Лену

Известиявчера в 23:13

«Лучше не танцевать, а довести вопрос до победного конца»: Владимир Солодов об осуохае в честь моста через Лену

Якутия.Инфо03:22

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

РБКвчера в 21:45

«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии

Ведомостивчера в 20:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Политика

Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:08
Политика

Россия передала задержанные корабли Украине

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Lenta.ru 05:31
Футбол

Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:35
Армия и оружие

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Коммерсантъ 00:52
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке.
Российская газета вчера в 17:24
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Vevby.ru 03:22
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Фигурное катание

Российская фигуристка Медведева станцевала под Билли Айлиш

Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер в Москве после этапа Гран-при России.
Sputnik Литва вчера в 22:45
Наука

Кофе может продлить жизнь человека

Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Политическая Экспертиза 15 ноября в 21:24
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Здоровье

Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили

Ранее стало известно, что в Национально-медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) около 40 пациентов с весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату.
Lenta.ru 05:35
Здоровье

Жителю Сахалина успешно удалили опухоль на лице весом 1,5 кг

На Сахалине 52-летнему местному жителю удалили опухоль на лице весом около 1,5 килограмма.
Аргументы недели 04:42
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Происшествия

Под мостом в Каменном логу в Липецке нашли тело мужчины

Как именно тело оказалось на дне Каменного лога и точную причину смерти, теперь предстоит определить правоохранительным органам.
КП - Липецк 05:31
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Технологии

Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру

Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
Профиль 00:46
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Автоспорт

Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован за столкновение с Алексом Албоном в конце Гран-при Бразилии.
Sports.ru вчера в 14:58
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Здоровье

Врачи в Москве провели уникальную операцию по лечению рака простаты

Москва 24 05:05
Происшествия

На северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе

На северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова произошло возгорание на территории склада.
RT на русском 02:27
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия вчера в 19:24
Футбол

Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Vprognoze.ru 04:57
Шоу-бизнес

Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа

Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.
Взгляд.ру 05:42
Кино

Том Харди приступил к съемкам в сиквеле «Венома»

КиноПоиск 02:09
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов впервые поцеловался в шоу «План Б»

Вокруг ТВ 00:16
Шоу-бизнес

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана поздравил себя с днем рождения

Максим Виторган на своей странице поблагодарил уже бывшую жену за рождение сына.
Петербургский дневник 05:12
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное