Общество
ИнтерфаксПутин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Экономика
Банк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей.
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Здоровье
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E представлен официально
Компания Ford представила свой первый серийный электрический кроссовер.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Музыка
Ротару возвращается в Россию на заработки
Общество
Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя до нулевого уровня
Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о запрете продажи алкоголя в магазинах после 22:00, предложил сократить это время до нулевого уровня.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Здоровье
Ивановская больница запустила первое в регионе цифровое подразделение
Губернатор Станислав Воскресенский лично оценил удобство для пациентов и новые возможности для врачей, посетив открытый в ноябре травмпункт.
Армия и оружие
Армия Сирии вернула контроль над второй по мощности ГЭС в стране
Правительственные силы Сирии взяли под свой контроль вторую по мощности гидроэлектростанцию в стране.
Автоспорт
Хэмилтон признал свою вину в столкновении с Албоном
Политика
Украина намерена судиться с РФ по делу о задержании кораблей — Зеркаль
«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трёх украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», — сообщила Зеркаль.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Общество
Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались очень опасными
Бюджетные смартфоны на платформе Android оказались опасны для пользователей.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Футбол
Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»
Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Происшествия
Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Экономика
Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.