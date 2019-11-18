Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПутин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Глава Якутии подтвердил согласие Путина на строительство Ленского моста

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Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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В Тбилиси начали разгонять акцию оппозиционеров у здания парламента, передает Sputnik Грузия.
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