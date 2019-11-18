Общество
ИнтерфаксПутин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента
Во время следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, историк Олег Соколов пытался покончить с собой.
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Политика
Россия передаст Украине корабли-нарушители
Сегодня Россия передаст Украине, задержанные в ноябре прошлого года, корабли ее военно-морских сил.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Происшествия
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих
В Тбилиси начали разгонять акцию оппозиционеров у здания парламента, передает Sputnik Грузия.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Одиозная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре скандала.
Политика
В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
Хоккей
Текслер ответил на требование об отставке директора ХК «Трактор»
Глава региона недоволен текущими результатами "черно-белых" Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал адресованное ему открытое письмо, в котором болельщики ХК "Трактор" потребовали отправить в отставку директора клуба Бориса Видгофа.
Космос
Индийские астронавты приступят к тренировкам в России в 2020 году
Индийские астронавты в 2020 году пройдут курс тренировок в российском ЦПК.
Армия и оружие
Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии способствовала прогрессу в переговорах между Дамаском и курдами, однако этому пытаются помешать США, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Общество
ФАС возбудила два дела в отношении поставщиков гречки в Петербурге
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в городе по признакам нарушения ими закона о торговле.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила сына Платона с 3-летием
Сегодня исполняется три года сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону.
Шоу-бизнес
Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Сын Гарри и дочь Лиза родились у Аллы Борисовны, когда ей исполнилось 64 года. Всем прекрасно известно, что рожала Пугачева не сама.
Происшествия
В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Двое рабочих погибли при обрушении грунта в котловане на стройке в Ижевске, сообщает следственное управление СК по Удмуртии.
Общество
Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
Футбол
Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Происшествия
Суд выпустил главу Укрэксимбанка под залог в $120 тысяч
Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога в размере 3 млн гривен ($120 тысяч) без содержания под стражей.
Футбол
«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в одной рекламе
Анастасия и Алена стали амбассадорами SHINE IS и впервые появились вместе в рекламной кампании бренда.
Шоу-бизнес
Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко
Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".