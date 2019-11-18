Общество

РИА НовостиРИА Новости«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать572
с чего всё началось

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Коммерсантъвчера в 17:47

Подробнее о событии

Айсен Николаев: Ленскому мосту — быть!

Якутия Daily04:31

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

РБКвчера в 21:45

СМИ сообщили об одобрении Путиным строительства моста через Лену

Известиявчера в 23:13

Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске

Коммерсантъ00:41

«Лучше не танцевать, а довести вопрос до победного конца»: Владимир Солодов об осуохае в честь моста через Лену

Якутия.Инфо03:22

«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии

Ведомостивчера в 20:36

«Ъ»: Проект Ленского моста в Якутии получил поддержку Владимира Путина

Якутия 24вчера в 19:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке установили личности стрелявших у ЗАГСа молодоженов

Российская газета 02:24
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
Энергетика

«Газпром нефть» нарастила прибыль на 7%

Чистая прибыль «Газпром нефти» по итогам девяти месяцев 2019 года составила 320 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем за январь-сентябрь 2018 г. Об этом компания сообщает в понедельник.
Нефтегазовая вертикаль 04:37
Политика

Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
РБК 04:34
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Российская газета 02:30
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Мать убитой Анастасии Ещенко увезли с похорон на скорой

Мать Анастасии Ещенко с похорон дочери увезли в больницу на скорой.
Вести.Ru 16 ноября в 11:01
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия

В тройном ДТП на «Тавриде» погиб человек

Вчера, 17 ноября, на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Daewoo Nexia, Land Rover и КАМАЗ.
Аргументы неделi. Крым 02:24
Хоккей

Болельщики хоккейного «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте матчей

Болельщицкое объединение хоккейного клуба "Трактор" под названием "Сектор А" объявило о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 03:19
Шоу-бизнес

Беременная Костенко объяснила отказ кормить ребенка грудью

Анастасия Костенко объяснила поклонникам, почему перевела дочь на искусственное питание, когда той было всего полгода.
Дни.ру 03:22
Общество

Япония считает безопасным сброс радиоактивной воды с АЗС в океан

Правительство Японии уверяет, что сброс в океан слаборадиоактивной воды, которая используется для непрерывного охлаждения поврежденных ядерных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", не представляет опасности для людей и морских обитателей.
Комсомольская правда 01:28
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 09:30
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
Общество

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
Общество

Чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом

Накануне в сети появилось изображение пистолета Стечкина со снаряженным магазином, опубликованное под постом, в котором сообщается о плюсах запугивания человека оружием.
Что происходит 04:27
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Экономика

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
РБК 02:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Происшествия

В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России

Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев текущего года составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей.
ТАСС 04:04
Общество

В России пользователей интернет-компаний хотят поставить на госучёт

Сайты в России хотят обязать предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством. соответствующие поправки в законы о СМИ и об информации подготовила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций совместно с медиакомпаниями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
REGNUM 03:17
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Происшествия

В Индии погиб российский турист

В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.
РИА Новости 04:10
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Здоровье

В Красноярске впервые пересадили печень сына его матери

ТВК 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное