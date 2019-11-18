Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

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Здоровье В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

Космос «Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта «Роскосмос» получил патент на схему авиационного двигателя для космического самолёта, который будет способен запускать ракеты в космос, а также совершать кратковременные полёты с гиперзвуковой скоростью.

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