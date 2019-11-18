Общество

РИА НовостиРИА НовостиГлава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
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Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

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Глава Якутии подтвердил одобрение Путиным строительства моста через Лену

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Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды.
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Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
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О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
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Сивков объяснил заявления Киева об опасности «Калибров»

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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
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Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

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«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта

«Роскосмос» получил патент на схему авиационного двигателя для космического самолёта, который будет способен запускать ракеты в космос, а также совершать кратковременные полёты с гиперзвуковой скоростью.
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В США три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart

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Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
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Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM 07:59
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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
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Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
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Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
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В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
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Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

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Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе

Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
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Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

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Бывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборной России, передает "Петербургский дневник".
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Внедорожник Chevrolet Niva в стиле показанного на Московском международном автосалоне в 2014 году концепта может встать на конвейер GM-АвтоВАЗ в 2020 году.
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