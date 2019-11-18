Общество
RT на русском«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском
Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на осведомлённые источники.
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Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Футбол
Сборная России проведет товарищеский матч с Молдовой
Сборные России и Молдовы проведут товарищеский матч. Об этом сообщает пресс-служба молдавской федерации.
Футбол
Коноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
Музыка
Представители России выступят третьими в финале «Детского Евровидения»
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Общество
Более 8 тыс. россиян выселили из жилья за нарушения
За полгода суды вынесли 8,6 тыс. решений о выселении граждан, при этом 6,7 тыс. из них были собственниками недвижимости.
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Наука
Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Наука
Редкие мутации в ДНК признали причиной внезапной остановки сердца
Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета выявили 14 вариантов изменений ДНК, которые влияют на риск смерти от внезапной остановки сердца, пишет издание Medical Xpress.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
Уральские заключенные построили яхту за 10 миллионов рублей
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Общество
В «Нафтогазе» отреагировали мемом на предложение «Газпрома» о транзите
Ранее "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый.
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Гаджеты
Samsung снизит стоимость своих смартфонов
Перенос производства позволит компании сэкономить на расходах порядка 30%, а это позволит снизить стоимость самих смартфонов.
Фигурное катание
Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.