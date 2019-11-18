Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на осведомлённые источники.

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

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