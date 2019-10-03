Экономика
ИзвестияПутин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
Российскую журналистку задержали в Иране
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в столице Ирана — Тегеране.
Lenta.ru 04:00
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Политика
Разрешение Дании по «Северному потоку-2» ожидают до конца года
Участвующие в проекте "Северный поток-2" компании рассчитывают получить разрешение Дании на прокладку газопровода до конца года.
РЕН ТВ 04:29
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс вчера в 06:44
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Авто
Назван топ-10 иномарок российского авторынка
Автоновости дня 01:08
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 02 октября в 09:34
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Общество
Минэкономики потребовало не называть квартиры апартаментами
Минэкономики попросило сервисы онлайн-бронирования гостиниц перестать называть апартаментами квартиры в жилых домах, которые сейчас предлагаются в посуточную аренду.
РБК 04:17
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Происшествия
У Крымского моста обнаружили бомбы времен Великой Отечественной войны
В восточной части Крыма обнаружили не менее десяти взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, три из них находились в районе Крымского моста.
РБК 04:15
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Музыка
Организаторы: на концерте Бузовой в Новокузнецке никто не пострадал
Организатор концерта Ольги Бузовой в новокузнецком цирке Всеволод Собянин опроверг информацию местных СМИ о том, что во время мероприятия едва не пострадали дети, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:13
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Политика
СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
ТК Звезда 04:02
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru вчера в 13:30
Политика
Порошенко нанял российского адвоката
Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым для защиты в ряде открытых уголовных дел.
РИА Новости 04:27
Спорт
ИААФ отклонила протест на решение отдать бронзовую медаль ЧМ Ортеге
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отклонила жалобу сборной Китая на решение вручить вторую бронзовую медаль ЧМ в беге на 110 м с барьерами испанцу Орландо Ортеге, информирует сайт ИААФ.
Спорт-Экспресс 03:21
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58