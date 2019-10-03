Экономика

ИзвестияИзвестияПутин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.
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Оценить влияние новости о покупке Tele2 «Ростелекомом» пока сложно

Finam.Ru03:30

Путин разрешил ВТБ стать акционером «Ростелекома» в рамках сделки с Tele2

РБКвчера в 12:28

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» и «Мобител» в Tele2 до 100%

ТАССвчера в 10:23

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Известиявчера в 11:13

Путин одобрил переход Tele2 под контроль «Ростелекома»

News.ruвчера в 10:43

Путин утвердил консолидацию «Ростелекомом» оператора Tele2

Rambler News Serviceвчера в 10:31

ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»

Коммерсантъвчера в 12:18
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Перестрелка между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла в четверг в регионе, пострадал один человек.
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Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
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Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

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В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

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Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.
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Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.
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Казанец Евгений Варламов сделал имя в Набережных Челнах, но в памяти болельщиков прочно ассоциируется с красно-синими цветами.
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Бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии Владимира Куликова задержали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами 26 марта.
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Россию признали «тихой гаванью» для дельцов

Несмотря на многочисленные проблемы в экономике и деловом климате, Россия, по сравнению с другими странами, является «тихой гаванью» для инвестиций.
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Кнопочный телефон Nokia с WhatsApp презентован в России

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Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
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Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

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В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
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