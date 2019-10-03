Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

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