Экономика
ИзвестияПутин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в РФ.
РИА Новости 05:49
Политика
Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.
RT на русском 05:56
Политика
Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене
В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 05:22
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Экс-сотрудника спецслужбы Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ
Бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии Владимира Куликова задержали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами 26 марта.
РЕН ТВ 04:37
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика
Убытки российских авиакомпаний в 2019 году составили 40 млрд рублей
Основными причинами растущих убытков директор «Турпомощи» назвал рост цен на топливо и портовое обслуживание.
Коммерсантъ 05:26
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
RT на русском вчера в 06:53
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Кино
Мартин Скорсезе: «Фильмы Marvel – это не кино»
Киноафиша России 04:24
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru вчера в 14:44
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Армия и оружие
Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными
Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.
Lenta.ru 04:52
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России
Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.
Коммерсантъ 02:40
Армия и оружие
Подлодки Тихоокеанского флота провели учебный бой у берегов Камчатки
РЕН ТВ вчера в 21:22
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service вчера в 07:49
Культура
В «Ленкоме» определились с новым худруком театра после смерти Марка Захарова
Варшавер проработал в «Ленкоме» в статусе директора почти 40 лет. Инициаторами назначения директора худруком стали артисты театра.
Комсомольская правда вчера в 16:16
Общество
«Опустившийся парламент» Бэнкси продали за рекордные $12 млн
Картина уличного художника-анонима Бэнкси «Опустившийся парламент» («Devolved Parliament») продана на британском аукционе Sotheby's за рекордные 9,9 миллиона фунтов стерлингов (12 миллионов долларов), став самым дорогим из всех проданных работ художника.
Культуромания 03:14
Политика
Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином
Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.
Телеканал 360° 02:27
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Политика
Борис Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве
Премьер Великобритании Борис Джонсон получил приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 04:38