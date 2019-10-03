Экономика

ИзвестияИзвестияПутин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Известиявчера в 11:13

ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»

Коммерсантъвчера в 12:18

«Ростелеком» получит 100% Теле2, а за это отдаст свои акции ВТБ

Фонтанка.Рувчера в 11:50

Путин разрешил ВТБ стать акционером «Ростелекома» в рамках сделки с Tele2

РБКвчера в 12:28

Путин одобрил переход Tele2 под контроль «Ростелекома»

News.ruвчера в 10:43

Путин утвердил консолидацию «Ростелекомом» оператора Tele2

Rambler News Serviceвчера в 10:31

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» и «Мобител» в Tele2 до 100%

ТАССвчера в 10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

Рамблер вчера в 07:54
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 02 октября в 01:22
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости вчера в 18:42
Космос

3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле

Маяк (г. Сосновый Бор) 02 октября в 15:41
Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Футбол

ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы – 0:2

Матч проходил в Москве, на «ВЭБ-Арене» в рамках второго тура группового этапа Лиги. Очно до этого матча команды никогда не встречались.
DixiNews вчера в 23:59
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Газета.Ru 02 октября в 12:02
Кино

Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии

Ридус вчера в 07:07
Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Армия и оружие

Посол Индонезии в Пекине оценил военное развитие КНР

REGNUM вчера в 05:12
Здоровье

Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Политика

В НАТО отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»

В НАТО дали свой комментарий на то, что все участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовали и подписали «формулу Штайнмайера» для её имплементации в законодательство Украины.
REGNUM 01:28
Политика

Япония хочет вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии намерено вывести переговоры с РФ относительно мирного договора на новый уровень с целью разрешения территориального вопроса.
РЕН ТВ 01:14
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Гаджеты

В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов

В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com вчера в 15:33
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 01 октября в 02:54
Космос

«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой

Дни24 02 октября в 18:00
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 2-го тура групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Бомбардир.ру вчера в 23:18
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Финансы

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Экономика

Уральские регионы вошли в рейтинг аутсайдеров по росту экономики

В десятку регионов-ожидаемых аутсайдеров вошли Пермский край и Челябинская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%. При этом в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области с данными не согласились.
URA.Ru 01:29
Политика

Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Максима Яковенко, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 10:23
Происшествия

Паром с пассажирами сел на мель в Якутии

Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
Известия 00:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное