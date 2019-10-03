Экономика

ИзвестияИзвестияПутин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.
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Путин разрешил ВТБ стать акционером «Ростелекома» в рамках сделки с Tele2

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Путин утвердил консолидацию «Ростелекомом» оператора Tele2

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Путин одобрил переход Tele2 под контроль «Ростелекома»

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Фонтанка.Ру11:50

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» и «Мобител» в Tele2 до 100%

ТАСС10:23
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
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Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
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Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже

Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
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Британия ослабила санкции против России из-за Марса

Издание напоминает, что ещё в 2017 году ЕС вывел из-под секторальных экономических санкций против РФ ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020».
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Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
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Армия и оружие

Станции предупреждения о ракетном нападении построит РФ в Арктике

В Коми и Мурманской области до конца 2022 года планируется построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
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С введением в строй войск воздушно-космической обороны, созданных в 2011 году по решению Президента Дмитрия Медведева, Космические войска прекратили самостоятельное существование, но вновь были воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС ВС России) в 2015 году, согласно указу Президента РФ Владимира Путина от 1 августа 2015 года.
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Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
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Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
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Фильм про Джокера вышел в российский прокат

Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
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Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
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Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесен в Госдуму

Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.
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Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
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В Крыму загорелся военный корабль

В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.
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Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

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Очередная индо-пакистанская война перекроет Вторую мировую

Для сравнения: во Второй мировой войне погибли 60-65 миллионов человек, а в Первой — около 10 миллионов.
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Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе

DP.RU вчера в 10:57
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