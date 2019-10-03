Экономика
ИзвестияПутин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Авто
Представлен купе-родстер Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette Stingray Convertible обзаведется таким же двигателем, как и тарга: атмосферным мотором V8 на 6,2 литра производительностью 502 лошадиных сил и крутящим моментом 637 Нм.
CarsWeek.ru 07:27
Гаджеты
В России начался дефицит новых iPhone
Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.
Газета Кемерова 30 сентября в 14:53
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Кино
Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети
Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».
Lenta.ru вчера в 12:48
Наука
В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.
REGNUM вчера в 23:49
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Гаджеты
Microsoft представила два новых ноутбука Surface Laptop 3
Клавиатуру Surface Laptop 3 покрыли премиальным материалом – алькантарой. Корпус ноутбука сделали из алюминия.
Astera 11:45
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Общество
В России изменился список документов, необходимый при приеме на работу
В сообщении ПФР говорится о том, что при приеме на работу человек может предъявить СНИЛС любым удобным способом: пластиковой карточкой, как документ выдавался ранее, или бумажным уведомлением, как он выдается сейчас.
АБН 01 октября в 05:26
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Баскетбол
«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги
Sport24.ru 15:20
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании Сталиным войны
Президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.
Взгляд.ру 13:47
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Наука
Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку
Собеседник 01 октября в 10:20
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Размножаясь, примитивные формы жизни начнут изменять состав атмосферы и рельеф планеты, делая её более пригодной для человеческих поселений.
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Культура
СМИ пишут, что стало известно имя нового руководителя театра «Ленком»
СМИ пишут, что труппа "Ленкома" в день похорон художественного руководителя Марка Захарова обратилась к директору учреждения Марку Варшаверу с просьбой возглавить театр.
Народные новости 17:56
Энергетика
«Газпром» назвал последствия резкого сокращения выбросов CO2
Выступающих за снижение выбросов экоактивистов стоит поблагодарить, однако те рецепты, что они дают, на самом деле опасны, добавила Бурмистрова.
Московский Комсомолец 07:39
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 16:29