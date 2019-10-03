Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.

Авто Представлен купе-родстер Chevrolet Corvette Chevrolet Corvette Stingray Convertible обзаведется таким же двигателем, как и тарга: атмосферным мотором V8 на 6,2 литра производительностью 502 лошадиных сил и крутящим моментом 637 Нм.

Гаджеты В России начался дефицит новых iPhone Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.

Политика Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Кино Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».

Наука В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.

Общество Росконтроль определил самый вкусный шоколад Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.

Политика Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.

Гаджеты Microsoft представила два новых ноутбука Surface Laptop 3 Клавиатуру Surface Laptop 3 покрыли премиальным материалом – алькантарой. Корпус ноутбука сделали из алюминия.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.

Общество В России изменился список документов, необходимый при приеме на работу В сообщении ПФР говорится о том, что при приеме на работу человек может предъявить СНИЛС любым удобным способом: пластиковой карточкой, как документ выдавался ранее, или бумажным уведомлением, как он выдается сейчас.

Футбол «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе» В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании Сталиным войны Президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.

Космос Назван простой способ колонизации Марса Размножаясь, примитивные формы жизни начнут изменять состав атмосферы и рельеф планеты, делая её более пригодной для человеческих поселений.

Кино Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2» Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.

Культура СМИ пишут, что стало известно имя нового руководителя театра «Ленком» СМИ пишут, что труппа "Ленкома" в день похорон художественного руководителя Марка Захарова обратилась к директору учреждения Марку Варшаверу с просьбой возглавить театр.

Энергетика «Газпром» назвал последствия резкого сокращения выбросов CO2 Выступающих за снижение выбросов экоактивистов стоит поблагодарить, однако те рецепты, что они дают, на самом деле опасны, добавила Бурмистрова.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.