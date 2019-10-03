Экономика
ИзвестияПутин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 3 октября, на официальном портале правовой информации.
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
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Группа «Охотников за НЛО» заявила об обнаружении обломков инопланетного корабля
Недавно «Охотники за НЛО» сделали громкое заявление – они обнаружили обломки инопланетного корабля.
Дни24 30 сентября в 13:03
Игры
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
Коммерсантъ 13:56
Общество
Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз
После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
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США вновь отказали российским дипломатам в визах
США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы уступил на своем поле "Эспаньолу" - 0:2. После двух туров в активе армейцев ни одного очка.
Российская газета 15:04
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Политика
Путин рассказал о тяжелом наследии Зеленского
Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в стране досталось «тяжелое наследие».
Капитал страны вчера в 13:20
Армия и оружие
Российская авиация присоединилась к ударам по сирийскому городу Кобани
Военное дело вчера в 05:02
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован
Решение заключить под стражу замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 октября вынес Басманный суд Москвы.
REGNUM вчера в 20:43
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
MobiDevices 11:30
Единоборства
Появилось видео потасовки Емельяненко и Кокляева в центре Москвы
Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видео драки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
РБК 10:38
Недвижимость
Аренда жилья подорожала до уровня 2014 года
Текущая стоимость найма приблизилась к уровню 2014 года – тогда однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 16 046 рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Вести.Ru 10:45
Наука
Беспилотник с камерой помог взвесить гладких китов
Ученые научились определять вес гладких китов при помощи фотографий с беспилотника.
Волга-Медиа 06:09
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Футбол
Футболист Промис внезапно скончался в возрасте 31 года
Нигерийская федерация футбола сообщила в своем Твиттере, что внезапно скончался бывший игрок сборной Айзек Промис.
Московский Комсомолец 15:34
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22