Политика
КоммерсантъПутин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
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Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Путешествия
Германия хочет разрешить турпоездки в 31 страну
Ограничения на поездки в 31 страну с 15 июня хочет отменить правительство Германии, если позволит ситуация с эпидемией коронавируса, 26 мая передает Reuters.
ИА Красная Весна 01:28
Здоровье
В Свердловской области 4190 человек заразились коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 4 190 человек – еще 207 случаев было выявлено за минувшие сутки.
Уралинформбюро 03:52
Технологии
«Яндекс» начал тестировать платную почту без рекламы
«Яндекс» начал тестировать подписку «Почта Про», при помощи которой пользователи почтового сервиса компании получат возможность отключать в нём рекламные баннеры, сообщили RNS в пресс-службе «Яндекса».
Rambler News Service 14:53
Общество
Губернатор вмешался в инцидент с чиновником, оскорбившим ярославцев
Губернатор Ярославской области поручил провести служебную проверку в связи с распространенной сегодня в соцсетях записи скандала во дворе ярославского дома, участником которого стал директор государственного предприятия «Южный водоканал» Игорь Кузнецов.
Коммерсантъ Ярославль 10:20
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Политика
Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.
RT на русском 08:05
Игры
В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти
Игромания.ру 05:00
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Происшествия
В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана войны
В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего обнаружили в его доме в селе Тулиновка.
Вести.Ru 14:45
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
РИА Новости вчера в 12:11
Киберспорт
В Dota 2 появились арканы для Wraith King, Queen of Pain и Windranger
За 375-й уровень Battle Pass пользователи получат аркану на Wraith King, за 445-й – на Queen of Pain, а за – 575-й на Windranger.
Cyber.sports.ru вчера в 15:26
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
Общество
В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий начислять надбавку к пенсии на пять лет раньше, пишет РИА Новости.
KM.ru вчера в 00:35
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Здоровье
На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы
На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 03:11
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Футбол
Киммих назвал свой гол в ворота «Боруссии» лучшим в карьере
В текущем сезоне Киммих провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Матч ТВ 15:50