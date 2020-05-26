Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Читать в источнике
Комментировать183

Подробнее о событии

Брянский губернатор будет баллотироваться на новый срок

Вести.Ru09:55

Галина Солодун отметила достижения губернатора Брянщины

РИА Стрела14:32

Путин поддержал планы брянского губернатора баллотироваться на новый срок

РИА Новости09:59

Губернатор Брянской области сообщил о мерах поддержки бизнеса

БрянскToday13:10

Безработица в Брянской области с марта увеличилась в 3,6 раза

ТАСС11:01

Президент Путин дал поручения брянскому губернатору Богомазу

Брянские новости10:27

Лингвист проанализировал общение Богомаза с Путиным

Новости Брянска11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
3
Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
231
Путешествия

Германия хочет разрешить турпоездки в 31 страну

Ограничения на поездки в 31 страну с 15 июня хочет отменить правительство Германии, если позволит ситуация с эпидемией коронавируса, 26 мая передает Reuters.
ИА Красная Весна 01:28
17
Здоровье

В Свердловской области 4190 человек заразились коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 4 190 человек – еще 207 случаев было выявлено за минувшие сутки.
Уралинформбюро 03:52
442
Технологии

«Яндекс» начал тестировать платную почту без рекламы

«Яндекс» начал тестировать подписку «Почта Про», при помощи которой пользователи почтового сервиса компании получат возможность отключать в нём рекламные баннеры, сообщили RNS в пресс-службе «Яндекса».
Rambler News Service 14:53
3
Общество

Губернатор вмешался в инцидент с чиновником, оскорбившим ярославцев

Губернатор Ярославской области поручил провести служебную проверку в связи с распространенной сегодня в соцсетях записи скандала во дворе ярославского дома, участником которого стал директор государственного предприятия «Южный водоканал» Игорь Кузнецов.
Коммерсантъ Ярославль 10:20
25
Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
70
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
309
Политика

Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.
RT на русском 08:05
5K
Игры

В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти

Игромания.ру 05:00
4
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
226
Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
58
Экономика

Grand Theft Auto VI, вероятно, выйдет не раньше апреля 2023 года

Игромания.ру 15:26
Происшествия

В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана войны

В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего обнаружили в его доме в селе Тулиновка.
Вести.Ru 14:45
58
Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

РИА Новости вчера в 12:11
76
Киберспорт

В Dota 2 появились арканы для Wraith King, Queen of Pain и Windranger

За 375-й уровень Battle Pass пользователи получат аркану на Wraith King, за 445-й – на Queen of Pain, а за – 575-й на Windranger.
Cyber.sports.ru вчера в 15:26
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
584
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
4
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,4K
Общество

В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
502
Общество

Джоан Роулинг опубликует написанную более 10 лет назад сказку

Известия 09:27
Общество

В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий начислять надбавку к пенсии на пять лет раньше, пишет РИА Новости.
KM.ru вчера в 00:35
1,8K
Путешествия

Названы условия допуска туристов на кубанские курорты

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
61
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

РБК 11:08
407
Политика

Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Газета.Ru 06:29
12
Здоровье

На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы

На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 03:11
1
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

REGNUM 09:28
193
Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 24 мая в 05:20
8
Футбол

Киммих назвал свой гол в ворота «Боруссии» лучшим в карьере

В текущем сезоне Киммих провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Матч ТВ 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Васильевич Богомаз
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Брянской области с 28 сентября 2015.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное