Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

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