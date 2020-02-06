Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Манипуляций не избежать: о праве детей на жильё после развода родителей

REGNUMвчера в 23:57

Новый закон обязывает россиян обеспечить детей жильем после развода

РЕН ТВвчера в 22:46

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новостивчера в 09:55

Оплату жилья ребенка включили в алименты

Телеканал 360°вчера в 11:21

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газетавчера в 10:36

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

РБКвчера в 13:35

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАССвчера в 09:53
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Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
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РИА Новости вчера в 16:14
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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

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РИА Новости вчера в 14:36
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Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

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Мадридский "Реал" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу на своем поле уступил клубу "Реал Сосьедад" - 3:4.
Российская газета вчера в 15:51
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Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Известия вчера в 23:54
Политика

Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

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Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

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Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»

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В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
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Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5

Уже подтверждено, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых аппаратов с новейшей технологией оперативной памяти.
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Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

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РИА Новости вчера в 19:42
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Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы

Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
3DNews вчера в 03:35
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Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru вчера в 07:44
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