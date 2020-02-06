Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших людей России Владелец компании "Интеррос" и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин возглавил список богатейших россиян в глобальном списке, сообщает Forbes.

Происшествия В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Политика Володин объяснил демографический провал России курсом СССР Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Политика Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.

Фигурное катание Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.

Здоровье Шесть клиник получили новое лабораторное оборудование В шести столичных клиниках оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".

Общество Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5 Уже подтверждено, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых аппаратов с новейшей технологией оперативной памяти.

Киберспорт Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года? С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.

Общество Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".