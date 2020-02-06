Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Армия и оружие
Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших людей России
Владелец компании "Интеррос" и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин возглавил список богатейших россиян в глобальном списке, сообщает Forbes.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Культура
Эвелина Бледанс «пошла против течения»
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Музыка
Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России
Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде
На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу на своем поле уступил клубу "Реал Сосьедад" - 3:4.
Политика
Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Политика
Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.
Фигурное катание
Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе
Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
Здоровье
Шесть клиник получили новое лабораторное оборудование
В шести столичных клиниках оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории
Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Общество
Васильев назвал репрессии причиной отсутствия красивых мужчин в России
Ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев заявил, что в России практически не встречается красивых мужчин-моделей.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Футбол
Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5
Уже подтверждено, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых аппаратов с новейшей технологией оперативной памяти.
Политика
Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Киберспорт
Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?
С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Технологии
Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы
Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.