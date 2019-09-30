Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому устройства для нагревания табака и многоразовые электронные сигареты станут подакцизными товарами. Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Путин одобрил закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

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