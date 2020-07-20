Политика

RT на русскомRT на русскомПутин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи. В режиме видеоконференцсвязи он также принял участие в церемониях закладки двух фрегатов в Санкт-Петербурге и двух атомных подлодок в Северодвинске.
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Путин принял участие в закладке универсальных десантных кораблей в Керчи

Газета.Ru08:26

Мирный океан: президент определил задачи для ВМФ

Известия13:08

Ирония судьбы: Как Керчь получила 100 миллиардов вместо Парижа

Крым 2412:26

«Я свой график выстроил, чтобы пройти по Красной площади, но...»: Путин объяснил, почему «Бессмертный полк» надо перенести

Комсомольская правда08:05

Аксенов оценил участие Путина в закладке кораблей для ВМФ в Керчи

КП - Крым10:26

Путин дал старт строительству двух универсальных десантных кораблей в Керчи

ИА Крыминформ07:20

В России впервые заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца

ТАСС07:41
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Футбол

Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Футбол

«Сочи» пропустит последний тур РПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе

Ранее из-за вспышки коронавируса в краснодарской команде был отменен матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».
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Космос

Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца

Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
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Происшествия

Госавтоинспекция начала проверку видео с танцами на МКАД

Известия 12:59
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
CT news 07:20
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Происшествия

В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке

"20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ.
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Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
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Общество

Абхазия назвала условие приема туристов из России

В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики.
Rambler News Service 15:15
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Общество

Кабмин поддержал запрет на изъятие домашних животных за долги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете изымать домашних животных за долги перед микрофинансистами, но в проекте необходимо прописать до внесения в Госдуму, какие именно животные являются домашними.
Газета.Ru 08:26
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM 09:38
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Футбол

«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова

Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.
REGNUM 14:47
Политика

Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер

Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Армия и оружие

Экс-глава СБУ заявил, что война с Россией может пройти по югославскому сценарию

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что военный конфликт с Россией может закончиться также, как в 1999 году в Югославии.
Газета.Ru 14:53
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Игры

В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima

Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна 15:15
Армия и оружие

Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских \"Мистралей\"

ГЛАС.RU 09:26
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Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики со стороны властей края

Мэр Анапы Юрий Поляков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении администрации Краснодарского края.
РБК 13:56
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Армия и оружие

О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Армия и оружие

Армия Хафтара испытала советскую ракету «Термит»

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 "Термит", сообщает Telegram-канал "Военный Осведомитель".
Газета.Ru 15:04
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В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим

Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
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Политика

В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию

Русская Планета 05:24
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Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти

Специалисты выяснили, что межзвездное органическое вещество – это источник нефтяных компонентов и воды в космосе.
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Армия и оружие

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
RT на русском 15:10
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