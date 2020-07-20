Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи. В режиме видеоконференцсвязи он также принял участие в церемониях закладки двух фрегатов в Санкт-Петербурге и двух атомных подлодок в Северодвинске.

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

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