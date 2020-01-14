Политика
ТАССПутин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени.
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с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 17:45
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15 января Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию
Мэрия г. Казани13 января в 09:26
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Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Политика
Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране
В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Экономика
Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении
Предлагает министерство снизить и план на 2024 г. – с 53 до 36,4%, и планы, касающиеся доли отечественных медицинских изделий на рынке: в 2020 г. с 40 до 25%, а в 2024 г. с 45 до 30%.
Авто
АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada 4x4
15 января 2020 года АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой модели классической Lada 4x4.
Хоккей
Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Единоборства
Макгрегор планирует заработать за бой с Серроне 80 миллионов долларов
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Общество
Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ
По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
Игры
VR-устройства от Valve почти полностью раскупили
Полные комплекты VR-устройства Valve Index распроданы во всех странах. Об этом сообщил портал Road to VR.
Гаджеты
В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского и Лебедева
Кино
Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался в колонии с другим заключенным
Материалы по факту драки двух заключенных колонии ИК-5 в Зубово-Полянском районе, одним из которых является осужденный за коррупцию бывший сотрудник МВД РФ Дмитрий Захарченко, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Космос
Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце
Культура
Картина Рубенса из ирбитского музея пройдет экспертизу в Москве
Картина была передана музею в Ирбите в 1976 году и ранее считалась копией.
Энергетика
Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Происшествия
В Тюмени маршрутка врезалась в столб
Маршрутное такси въехало в столб в Тюмени, четыре человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Общество
Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.