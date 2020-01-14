с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени.

Общество В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.

Экономика Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении Предлагает министерство снизить и план на 2024 г. – с 53 до 36,4%, и планы, касающиеся доли отечественных медицинских изделий на рынке: в 2020 г. с 40 до 25%, а в 2024 г. с 45 до 30%.

Общество Россиянам пообещали теплую раннюю весну Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Игры VR-устройства от Valve почти полностью раскупили Полные комплекты VR-устройства Valve Index распроданы во всех странах. Об этом сообщил портал Road to VR.

Происшествия Экс-полковник Захарченко подрался в колонии с другим заключенным Материалы по факту драки двух заключенных колонии ИК-5 в Зубово-Полянском районе, одним из которых является осужденный за коррупцию бывший сотрудник МВД РФ Дмитрий Захарченко, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Происшествия В Тюмени маршрутка врезалась в столб Маршрутное такси въехало в столб в Тюмени, четыре человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Политика Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.