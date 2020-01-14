Политика

ТАССТАССПутин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени.
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с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 17:45

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию: онлайн-трансляция

News.ru00:53

15 января Президент России выступит с Посланием Федеральному Собранию

MariMedia13 января в 06:09

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

РИА Новостивчера в 16:20

Послания президента России Федеральному собранию в цифрах

ТАССвчера в 16:02

Задачи для всех

Российская газетавчера в 12:00

15 января Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию

Мэрия г. Казани13 января в 09:26

Послание Путина: одни участвуют в Москве, другие обсуждают в Новосибирске

REGNUM01:58
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Хоккей

Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов

Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Советский спорт вчера в 08:20
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Политика

Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Газета.Ru 01:11
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Происшествия

На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС 01:01
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Экономика

Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении

Предлагает министерство снизить и план на 2024 г. – с 53 до 36,4%, и планы, касающиеся доли отечественных медицинских изделий на рынке: в 2020 г. с 40 до 25%, а в 2024 г. с 45 до 30%.
Ведомости вчера в 16:33
Авто

АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada 4x4

15 января 2020 года АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой модели классической Lada 4x4.
Российская газета 01:27
Хоккей

Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
РИА Новости 00:55
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Единоборства

Макгрегор планирует заработать за бой с Серроне 80 миллионов долларов

NewInform вчера в 02:04
Общество

Россиянам пообещали теплую раннюю весну

Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 10:03
Кино

В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»

Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Известия вчера в 23:17
Общество

Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ

По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
REGNUM 00:14
Игры

VR-устройства от Valve почти полностью раскупили

Полные комплекты VR-устройства Valve Index распроданы во всех странах. Об этом сообщил портал Road to VR.
CyberSport.ru 00:57
Гаджеты

В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского и Лебедева

NewInform вчера в 04:11
Кино

Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался в колонии с другим заключенным

Материалы по факту драки двух заключенных колонии ИК-5 в Зубово-Полянском районе, одним из которых является осужденный за коррупцию бывший сотрудник МВД РФ Дмитрий Захарченко, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
REGNUM вчера в 18:18
Политика

Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись

Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Газета.Ru 01:31
Космос

Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце

Naked Science 12 января в 19:01
Культура

Картина Рубенса из ирбитского музея пройдет экспертизу в Москве

Картина была передана музею в Ирбите в 1976 году и ранее считалась копией.
ТагилСити.ру вчера в 23:07
Энергетика

Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Коммерсантъ 01:30
Происшествия

В Тюмени маршрутка врезалась в столб

Маршрутное такси въехало в столб в Тюмени, четыре человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
РИА Новости 00:15
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Газета.Ru 00:57
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru вчера в 04:44
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