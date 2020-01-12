Политика
ТАССПутин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени.
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с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается на сайте Кремля.РБК17:45
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Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Знамя. Узловский районвчера в 08:24
Пока Путин в условиях цейтнота готовит Послание, с альтернативным вариантом уже выступил Зюганов
Независимая газета12 января в 10:28
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Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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