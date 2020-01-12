с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени.

Общество Послание Путина покажут на уличных экранах в столице Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".

Энергетика В России в начале года растут цены на бензин и дизель С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Технологии В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.

Авто Универсал Volkswagen Arteon: первые фотографии Китайские СМИ опубликовали фотографии универсала Volkswagen Arteon, который, пока по неподтвержденной информации, получит название Shooting Brake.

Культура Композитор Максим Дунаевский отметит 75-летний юбилей в узком кругу Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский отметит 75-летний юбилей в среду дома в кругу родных и друзей, большой концерт в Кремлевском дворце состоится 10 октября 2020 года.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.

Экономика Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.

Политика Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Политика Президент Эстонии разочаровалась в России Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.