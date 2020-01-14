Политика
ТАССПутин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени.
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с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 17:45
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Пока Путин в условиях цейтнота готовит Послание, с альтернативным вариантом уже выступил Зюганов
Независимая газета12 января в 10:28
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Происшествия
Четыре самосвала мусора вывезли приставы из квартиры в Челябинске
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Общество
Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Общество
Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом
Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Футбол
Главу РФПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче
Сергей Прядкин — глава РФПЛ был допрошен по делу матча Чайка — Черноморец.
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
Наука
В США выбрали место строительства нового коллайдера
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Космос
Школьник обнаружил новую планету во время стажировки в NASA
Происшествия
Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании
Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Политика
Президент Эстонии разочаровалась в России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Общество
Кудрин: масштаб коррупции в России измеряется триллионами рублей
По словам Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, ущерб от коррупции в Российской Федерации может исчисляться триллионами рублей.
Общество
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Футбол
Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско
Жена наставника «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала возможность брака с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
Здоровье
Санаторий «Уссури» в Хабаровском районе будет возрождён
На базе санатория "Уссури" планируется развернуть 150 коек для пациентов старше 18 лет для лечения по профилям: кардиология, неврология, травматология, ортопедия, гастроэнтерология, акушерство и гинекология.
Экономика
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Общество
Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Происшествия
Женщина задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
В городе Гатчине в Ленинградской области женщина задушила своего бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь.
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Происшествия
СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.