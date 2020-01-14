Политика

ТАССТАССПутин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени.
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с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 17:45

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Трансляция послания Президента

Знамя. Узловский район13 января в 09:21

Послания президента России Федеральному собранию в цифрах

ТАССвчера в 16:02

День 15 января в истории

Парламентская газетавчера в 17:00

Задачи для всех

Российская газетавчера в 12:00

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

РИА Новостивчера в 16:20

Путин огласит Послание Федеральному Собранию 15 января в Манеже

Грани12 января в 14:13

Пока Путин в условиях цейтнота готовит Послание, с альтернативным вариантом уже выступил Зюганов

Независимая газета12 января в 10:28
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Происшествия

Четыре самосвала мусора вывезли приставы из квартиры в Челябинске

ФедералПресс вчера в 01:58
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Происшествия

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

РИА Новости 00:08
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Общество

Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Известия вчера в 18:23
Общество

Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом

Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Primpress.ru вчера в 20:10
Футбол

Главу РФПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче

Сергей Прядкин — глава РФПЛ был допрошен по делу матча Чайка — Черноморец.
Bethub.org вчера в 16:02
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Известия 13 января в 23:16
Шоу-бизнес

Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг

Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Что происходит вчера в 09:53
Происшествия

Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
РИА Новости вчера в 08:13
Хоккей

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Спорт-Экспресс вчера в 22:06
Наука

В США выбрали место строительства нового коллайдера

N+1 13 января в 11:34
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 22:49
Космос

Школьник обнаружил новую планету во время стажировки в NASA

МИР 24 12 января в 01:21
Происшествия

Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании

Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона.
Российская газета вчера в 16:48
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
РЕН ТВ вчера в 02:32
Политика

Президент Эстонии разочаровалась в России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Свободная Пресса вчера в 00:18
Общество

Кудрин: масштаб коррупции в России измеряется триллионами рублей

По словам Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, ущерб от коррупции в Российской Федерации может исчисляться триллионами рублей.
Наша версия вчера в 02:46
Общество

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
РБК вчера в 16:00
Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Футбол

Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско

Жена наставника «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала возможность брака с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
Матч ТВ 00:25
Здоровье

Санаторий «Уссури» в Хабаровском районе будет возрождён

На базе санатория "Уссури" планируется развернуть 150 коек для пациентов старше 18 лет для лечения по профилям: кардиология, неврология, травматология, ортопедия, гастроэнтерология, акушерство и гинекология.
Глас Народа вчера в 22:08
Экономика

Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть

Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Lenta.ru вчера в 18:52
Экономика

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Российская газета вчера в 11:18
Общество

Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 23:58
Происшествия

Женщина задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь

В городе Гатчине в Ленинградской области женщина задушила своего бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь.
РЕН ТВ вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
ФАН вчера в 13:40
Происшествия

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Российская газета вчера в 04:05
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