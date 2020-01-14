с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени.

Общество Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.

Общество Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.

Политика Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

Происшествия Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.

Политика Президент Эстонии разочаровалась в России Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.

Политика Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.