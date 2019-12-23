Политика
REGNUMПутин огласит послание Федеральному собранию 15 января
Президент РФ Владимир Путин в середине января 2020 года обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как уточнил официальный представитель Кремля, это произойдёт 15 января.
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Политика
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
Политика
В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Политика
Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста
Общество
Глава Boeing Меленберг уходит в отставку
Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Гаджеты
Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite
На днях в Сеть попали качественные визуализации ожидаемого смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые открыли облик аппарата с разных сторон и показали его цветовые исполнения.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Происшествия
В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Происшествия
Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Общество
Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете
На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Происшествия
На скандальную мать из Челнов завели еще одно уголовное дело
Алтынбаева передала управление автомобилем своему 6-летнему сыну, машина разогналась до 130 км/ч.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Биатлон
Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России
По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
Гаджеты
Самыми опасными для здоровья признаны смартфоны Samsung и Apple
В ходе проведенного в США исследования было установлено, что многие модели смартфонов Apple и Samsung опасны для здоровья, так как превышают установленные в стране пределы радиочастотного излучения.
Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Общество
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.