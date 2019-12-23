Политика

REGNUMREGNUMПутин огласит послание Федеральному собранию 15 января

Президент РФ Владимир Путин в середине января 2020 года обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как уточнил официальный представитель Кремля, это произойдёт 15 января.
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В ГД ожидают большого внимания к социальной сфере в послании Путина

РИА Новости08:22

Президент РФ обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

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РБК05:03

Названа дата обращения Путина к Федеральному собранию

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Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января

Российская газета04:26

Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января

Газета.Ru04:09

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

ТАСС05:07
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РИА Новости 08:16
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Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
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Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
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Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

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РИА Новости вчера в 23:52
Биатлон

Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России

По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
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В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

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В ходе проведенного в США исследования было установлено, что многие модели смартфонов Apple и Samsung опасны для здоровья, так как превышают установленные в стране пределы радиочастотного излучения.
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Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
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