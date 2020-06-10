Политика

Газета.RuГазета.RuПутин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Оговорка Путина «создала» новое министерство

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Путин придумал на секунду новое ведомство

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Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
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Нашли предшественника Великой китайской стены.
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