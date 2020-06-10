Политика
Газета.RuПутин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Российская газета вчера в 07:15
Единоборства
Кертис Блэйдс: «Я сломаю Волкова»
Спорт-Экспресс 19:42
Футбол
Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»
Российская газета 03:55
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Гаджеты
Вышла публичная бета-версия Android 11
Первую публичную бета-версию Android 11 запустила компания Google.
ToDay News Ufa 19:26
Авто
Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout
Skoda Octavia Scout немного длиннее, чем обычный универсал — 4703 мм против 4689 мм, Также новинка выше и у нее на 15 мм увеличился дорожный просвет, а самые маленькие колесные диски теперь 18-дюймовые, но еще будут предлагать 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Tvoe-avto.com 16:00
Общество
В районе американского посольства в Багдаде упала ракета
В «зелёной зоне» иракской столицы Багдада недалеко от американского посольства упала ракета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
RT на русском 18:12
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля
На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
Политика
NASCAR запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации»
Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации».
Sport24.ru 19:23
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Политическая Экспертиза 09:45
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru вчера в 13:28
Биатлон
Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков — из Норвегии, Франции, Австрии. Они пользуются баллончиками»
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об астматиках в биатлоне.
Спорт-Экспресс 03:44
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Космос
Китай запустил гражданский спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами
Китай в четверг успешно вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море.
ТАСС 19:44
Общество
В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку
В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
Вести.Ru 14:47
Здоровье
В России две вспышки коронавируса: одна — в Москве и области, другая — в остальных регионах
На совещании с премьером Михаилом Мишустиным глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России два эпидцентра распространения коронавируса — Москва и область и другие регионы.
BFM.ru 14:45
Политика
Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon
Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon.
ПРАЙМ 09:08
Авто
Tesla обошла Toyota и стала самой дорогой компанией на рынке
Как стало известно, Tesla обошла Toyota и стала самой дорогой автомобильной компанией на мировом рынке с ростом акций в пять раз.
Tvoe-avto.com 15:53