Политика

Газета.RuГазета.RuПутин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин во время совещания «придумал» название нового министерства

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